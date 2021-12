Quais são os critérios de desempate no Brasileirão 2021?

Faltando somente uma rodada para terminar o Campeonato Brasileiro na temporada de 2021, oito equipes continuam na briga pela Libertadores enquanto quatro brigam contra o rebaixamento. Disputado em pontos corridos, existe a possibilidade de alguns dos resultados serem definidos pelo critério de desempate do Brasileirão 2021. Entenda como funcionam e quais são eles.

Quais são os critérios de desempate do Brasileirão 2021?

O Campeonato Brasileiro em 2021 tem sete critérios de desempate, de acordo com o regulamento da CBF. Eles são utilizados em caso de empate em pontos ganhos por dois ou mais clubes na reta final do campeonato.

Cada vitória no Brasileirão vale 3 pontos, enquanto o empate soma-se apenas um e, por fim, na derrota ninguém pontua. Esta é a regra básica em torneios de pontos corridos, assim como o Brasileirão. São jogadas 38 rodadas em sistema de turno e returno, isto é, 19 jogos em cada um.

Ao fim da temporada, quem acumular o maior número de pontos vence a competição e em caso de empate, usa-se os critérios de desempate.

O desempate, portanto, será efetuado seguindo os critérios abaixo:

1º) Maior número de vitórias

2º) Maior saldo de gols

3º) Número de gols pró

4º) Confronto direto

5º) Menor número de cartões vermelhos recebidos

6º) Menor número de cartões amarelos recebidos

7º) Sorteio

O quarto critério, utilizado quando nenhum dos anteriores bastarem, soma-se os resultados dos jogos de ida e volta entre os dois times envolvidos, ou seja 180 minutos de confronto. Lembrando que se o empate acontecer entre mais de dois times, aí não será considerado este critério.

O que acontece se nenhum critério de desempate funcionar?

Pode acontecer de nenhum dos critérios de desempate servir para duas ou mais equipes. Neste caso, o regulamento da CBF determina que um sorteio entre os clubes aconteça, sendo este o sétimo critério de desempate. Isto é extremamente raro e poucas vezes aconteceu na história do campeonato.

O sorteio vai definir na sorte quem será o vencedor da igualdade em questão, isto é, quem vai levar vantagem na tabela da competição.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2021?

Falta somente uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro em 2021. A 38ª rodada, a última da temporada, será realizada na quinta-feira, 09 de dezembro, com todos os vinte times jogando os dez confrontos no mesmo horário, às 21h30 pelo horário de Brasília.

O título do Brasileirão não está mais em jogo, visto que o Atlético Mineiro consagrou-se como o campeão do Brasileirão com duas rodadas de antecedência. Ainda na parte de cima, o Flamengo ficou com o vice-campeonato enquanto Palmeiras, Corinthians, Fortaleza e Athletico-PR conquistara a vaga na Libertadores.

Na parte de baixo, entretanto, Chapecoense e Sport já estão confirmados na Série B do Brasileiro, enquanto Grêmio, Cuiabá, Juventude e Bahia continuam na luta para escapar da degola.

