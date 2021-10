Jogos do Brasileirão hoje: onde assistir neste sábado (30/10)

O sábado, 30/10, apresenta confrontos entre as quatro divisões do Campeonato Brasileiro para o torcedor acompanhar de perto tudo o que se passa na reta final tanto na parte de cima da tabela como para baixo. Agora, saiba quais são os jogos de hoje no Brasileirão para assistir vivo online e também pela TV.

JOGOS DE HOJE NO SÁBADO E ONDE ASSISTIR

Tem jogos do Brasileirão hoje?

Hoje, sábado em 30 de outubro de 2021, as quatro divisões trazem jogos do Campeonato Brasileiro na temporada. As equipes promete bons resultados que vão movimentar ainda mais a tabela.

Confira cada um dos duelos a seguir.

Série A

Abrindo a 29ª rodada do Brasileirão Série A, quatro jogos serão realizados no período da tarde e como pela noite. O duelo entre Flamengo e Atlético-MG vai definir quem é o favorito na busca pelo título.

Athletico-PR x Santos – 17h (TNT Menos PR, PPV do Furacão, HBO Max e Estádio TNT)

Flamengo x Atlético-MG – 19h (Premiere)

Juventude x Bahia – 19h15 (TNT Menos RS e Premiere)

América-MG x Fortaleza – 22h (Premiere)

Série B

Na 32ª rodada, os times apertam o pé para jogar o bom futebol em busca do acesso até a elite do futebol brasileiro.

Ponte Preta x Vitória – 16h (SporTV e Premiere)

Confiança x Londrina – 18h45 (SporTV e Premiere)

Série C

A quinta rodada da segunda fase da Série C traz dois jogos decisivos que prometem entregar o acesso para as equipes que conquistarem o melhor resultado nos gramados por este sábado.

Manaus x Tombense – 17h (BAND Norte e Nordeste, Tik Tok e DAZN)

Ypiranga x Novorizontino – 19h (DAZN)

Série D

A semifinal está se afunilando na Série D. No primeiro jogo, empate em 1 a 1 entre as duas equipes.

Campinense x Atlético-CE – 16h (TV Brasil e Eleven Sports)

Onde assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Os canais SporTV, Premiere, TV Brasil e BAND e os serviços de streaming DAZN e Eleven Sports são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das quatro divisões ao vivo.

Saiba como e onde assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

– 39 / 439 OI – 39

– 39 VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

– 39 / 339 / 819 / 539 CLARO TV – 39 / 539

– 39 / 539 DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

TV Brasil

Já a Série D, a última divisão do Brasileirão, você assiste aos jogos através da TV Brasil, ou seja, canal aberto para os torcedores em todas as televisões. Entretanto, a emissora só transmite um jogo por rodada e fim de semana.

SKY – 23

– 23 OI – 20 / 21 / 25

– 20 / 21 / 25 VIVO – 199 / 234 / 503

– 199 / 234 / 503 CLARO TV – 9 / 531

DAZN

Por fim, se você tem o interesse de acompanhar os jogos da Série C de perto, deve assinar o serviço de streaming DAZN, por assinatura, e escolher qual é o melhor pacote de valores para o seu bolso. Você deve acessar o serviço através do site oficial (www.dazn.com) ou até mesmo pelo aplicativo disponível na loja iOS ou Android.