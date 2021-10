Jogos do Brasileirão hoje, quarta-feira (27/10): veja a agenda

A tradicional quarta-feira de jogos do Brasileirão apresenta hoje, 27 de outubro de 2021, dois confrontos válidos pelo campeonato. Em partidas atrasadas, apenas quatro equipes da primeira divisão entram em campo. Veja abaixo quais são os duelos e onde assistir ao vivo.

Quais são os jogos do Brasileirão de hoje?

O Campeonato Brasileiro apresenta nesta quarta-feira, 27 de outubro, apenas duas partidas válidas pela Série A. Ambos os confrontos são atrasados da 23ª rodada do campeonato e serão realizados neste meio de semana. A primeira divisão do futebol brasileiro é a única a realizar jogos do Brasileirão hoje.

A Série B dá sequência ao campeonato nesta quinta-feira, 28, enquanto a terceira e quarta divisão do campeonato apresentam os confrontos apenas no final de semana, no sábado, 30, e domingo, 31.

Brasileirão Série A

O Brasileirão da Série A realiza dois jogos atrasados da 23ª rodada do campeonato. Às 19 horas, o Santos recebe o Fluminense na Vila Belmiro, em partida que pode afastar o time do Peixe da zona do rebaixamento e colocar o Tricolor dentro do G-6. Por isso, a vitória é fundamental às equipes e seus objetivos na competição.

No mesmo horário, a equipe do Bahia joga contra o Ceará na Arena Fonte Nova. Na parte de baixo da tabela, o triunfo é importante para os dois clubes na busca por se afastarem das proximidades do Z-4. O Tricolor está em 15º com 31 pontos, enquanto o Vozão é o 14º com 32.

Santos x Fluminense – Estádio da Vila Belmiro, às 19h- Premiere

Bahia x Ceará – Arena Fonte Nova, às 19h – Premiere, TNT Sports, HBO Max e TNT Sports

Onde assistir aos jogos de hoje no Brasileirão?

Para acompanhar ao vivo cada um dos jogos de hoje da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, você deve sintonizar os canais SporTV, disponíveis em operadoras por assinatura, Premiere, serviço de streaming, ou então a TNT e o HBO Max, da WarnerMedia, que também detém os direitos de transmissões.

SportTV – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa. Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

SKY – 39 / 439

OI – 39

VIVO – 39 / 339 / 819 / 539

CLARO TV – 39 / 539

DIRECT TV – 2135

Premiere – (Jogos de hoje no Brasileirão)

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.