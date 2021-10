Jogos de hoje: onde assistir futebol ao vivo nesta quarta-feira – 27/10

A quarta-feira, 27 de outubro de 2021, traz uma programação de campeonatos nacionais e internacionais no futebol totalmente diversificada. Pelo Brasil, a bola rola em duas partidas atrasadas na Série A do Brasileirão. Enquanto isso, a Copa da Alemanha segue. Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo.

Quais são os jogos de hoje, quarta-feira, e onde assistir ao vivo?

Nesta quarta-feira, confrontos do futebol do Brasil e também do mundo acontecem. Pela Série A, dois jogos atrasados pela 23ª rodada do Brasileirão. Já a Copa da Liga Inglesa termina os jogos das oitavas de final.

Dessa maneira, confira todos os jogos de hoje e saiba onde assistir acada um deles.

Brasileirão Série A

Santos x Fluminense – 19h – Premiere

Bahia x Ceará – 19h – TNT (Menos BA), HBO Max, Estádio TNT e Premiere

Copa do Brasil

Flamengo x Athletico-PR – 21h30 – Globo e SporTV

Fortaleza x Atlético-MG – 21h30 – Globo (CE e MG) e SporTV 2

Copa Verde

Paysandu x Castanhal – 20h – TV Cultura (PA) e Youtube da TV Cultura

Copa Paulista

São Bernardo x São Bernardo – 19h – TV Paulistão Play e leven Sports

Botafogo SP B x Boroeste – 19h – TV Paulistão Play e leven Sports

Copa do Nordeste

Sousa x ABC – 15h30 – PPV do Nordeste FC

Brasileirão de Aspirantes

Grêmio x Ceará – 17h – Eleven Sports / CBF TV

Copa da Liga Inglesa

Stoke City x Brentford – 15h45 – Star +

West Ham x Manchester City – 15h45 – ESPN Brasil

Leicester x Brighton – 15h45 – Star +

Preston x Liverpool – 15h45 – Star +

Burnley x Tottenham – 15h45 – Star +

Copa da Alemanha

Bayer Leverkusen x Karlsruher – 13h30 – ESPN

SV Waldhof Mannheim x Union Berlin – 13h30 – Sem transmissão

Dynamo Dresden x St. Pauli – 13h30 – Sem transmissão

Bochum x Augsburg – 13h30 – Sem transmissão

Jahn Regensburg x Hansa Rostock – 15h45 –

Stuttgart x Colônia – 15h45 – Sem transmissão

Borussia M x Bayern de Munique – 15h45 – ESPN

Hannover x Fortuna Dusseldorf – 15h45 – Sem transmissão

Copa da Liga Portuguesa

Vitória x Benfica – 15h30 – ESPN 2

Campeonato Italiano

Sampdoria x Atalanta – 13h30 – Star +

Udinse x Venezia – 13h30 – Star +

Juventus x Sassuolo – 13h30 – Fox Sports

Cagliari x Roma – 15h45 – Star +

Empoli x Inter de Milão – 15h45 – Star +

Lazio x Fiorentina – 15h45 – Star +

Campeonato Espanhol

Rayo Vallecano x Barcelona – 14h – Star +

Mallorca x Sevilla – 14h – Star +

Betis x Valencia – 15h – Star +

Real Madrid x Osasuna – 16h30 – Fox Sports

Campeonato Francês

Nice x Olympique – 16h – Star +

MLS

New England x Colorado Rapids – 20h – Sem transmissão

Toronto x Philadelphia Union – 20h30 – DAZN

Atlanta United x Inter Miami – 20h30 – Sem transmissão

DC United x NY Red Bulls – 20h30 – Sem transmissão

Cincinnati x Nashville – 20h30 – DAZN

Columbus Crew x Orlando City – 20h30 – DAZN

New York City FC x Chicago Fire – 20h30 – Sem transmissão

FC Dallas x Real Salt Lake – 21h – Sem transmissão

Sporting KC x LA Galaxy – 21h30 – DAZN

Portland Timbers x San José – 23h – Sem transmissão

Whitecaps x Minnesota United – 23h – Sem transmissão

Campeonato Escocês

Hibernian x Celtic – 15h45 – Star +

Leia também:

História da Copa do Mundo: como surgiu e maiores campeões

Maiores campeões da Libertadores: brasileiros estão longe do topo da lista