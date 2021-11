Jogos do Brasileirão hoje: quem joga e onde assista nesta terça (30/11)

Quatro confrontos da Série A do Campeonato Brasileirão vão acontecer nesta terça-feira, 30 de novembro de 2021, no período da noite. Com o calendário completamente modificado, as equipes disputam rodadas diferentes para garantir os três pontos. Confira quais são os jogos de hoje do Brasileirão e onde assistir.

Quais são os jogos do Brasileirão hoje?

Hoje, terça-feira em 30 de novembro, quatro jogos do Brasileirão da Série A serão realizados, com a bola rolando em diferentes rodadas da temporada. Dessa maneira, enquanto uns brigam para não serem rebaixados, outros precisam da vitória para continuar na parte de cima.

Confira todos os jogos do campeonato e saiba onde assistir.

Juventude x RB Bragantino – 19h – Premiere

Flamengo x Ceará – 20h – Premiere

América-MG x Chapecoense – 21h – Premiere

Cuiabá x Palmeiras – 22h – Premiere

Dois jogos da 35ª rodada serão realizados hoje, enquanto a 36ª também apresenta dois para fechar a tabela da temporada. Depois de vencer a Libertadores, o Palmeiras de Abel Ferreira entra em campo contra o Cuiabá, enquanto o Flamengo sem técnico enfrenta o Ceará.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão hoje?

Os canais SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras por televisão, são os responsáveis por transmitirem a Série A e B do Brasileirão.

SportTV – jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos de Brasileirão hoje

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Leia também:

Veja os melhores memes do Palmeiras campeão da Libertadore