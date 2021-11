Veja os melhores memes do Palmeiras campeão da Libertadores

Com gol de Raphael Veiga e Deyverson, o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1 neste sábado, 27/11, no Estádio Centenário, no Uruguai, e conquistou a sua terceira taça da Copa Libertadores. Com o resultado, os torcedores comemoraram nas redes sociais e aproveitaram também para brincar com memes do Palmeiras campeão da Libertadores.

Resultado da final da Libertadores 2021

Os minutos iniciais do primeiro tempo foram quentes no Centenário. Bruno Henrique teve a primeira chance pelo lado do Flamengo, mas parou no goleiro Weverton. Já Rony respondeu pelo Palmeiras, cortado pela defesa rival.

Porém, aos 4 minutos, Raphael Veiga conseguiu abrir o placar em jogada de Mayke e Gustavo Gómez. Livre na área, deixou o goleiro Diego Alves perdido e encheu as redes para marcar. A partir daí, o Palmeiras pressionou até a metada da etapa, segurarando muito bem a defesa. O Flamengo só chegou minutos depois com Bruno Henrique e Gabigol, mas sem sucesso nas chances.

No segundo tempo, o Flamengo começou melhor e logo no primeiro minuto Gabigol chegou a ameaçar a defesa verde, mandando a bola pra fora. Com um futebol frio durante toda a etapa, a melhor chance do Palmeiras veio com Rony em chute na entrada da área. A partir daí, só deu o Flamengo. David Luiz e Bruno Henrique de cabeça chegaram muito perto de deixar tudo igual.

Aos 26 minutos, Gabigol recebeu de Arrasca na esquerda e, no cantinho, empatou o placar. Com a igualdade no tempo normal, a prorrogação foi necessária. Porém, diferente do que se esperava, o Palmeiras conseguiu ampliar o resultado com a falha de Andreas Pereira aos 4 minutos do primeiro tempo. Deyverson aproveitou e encheu as redese de Diego Alves.

No segundo tempo extra, o Flamengo foi bem, mas teve muita dificuldade em furar a defesa do Palmeiras. Renato Gaúcho colocou Vitinho e Pedro em campo na esperança de reforçar o ataque, enquanto Felipe Melo entrou pelo lado palmeirense.

Kenedy e Pedro tiveram boas chances, mas novamente foram detidos pela defesa rapidamente. Nos minutos finais, o Flamengo insistiu, mas não o suficiente. Danilo Barbosa buscou o ataque, mas acertou a rede pelo lado de fora de Diego. Com o fim de partida e o placar final de 2 a 1, o Palmeiras consagrou-se o campeão da Copa Libertadores em 2021 e pela terceira vez em sua história, a segunda sob o comando do técnico Abel Ferreira.

Melhores memes do Palmeiras campeão da Libertadores

A final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras gerou uma grande repercussão nas redes socais como esperado, principalmente com fotos, vídeos, brincadeiras e memes com provocações, comentários e alfinetadas nos adversários pelo resultado. Considerando que o Palmeiras foi campeão, os torcedores aproveitaram o momento.

Com posts seguidos de “o bem venceu” palmeirenses e não-palmeirenses tiraram onda do Flamengo e comemoraram a vitória do time paulista.

As piadas com o famoso cheirinho do Flamngo também não passaram. A brincadeira acontece porque torcedores dizem que sempre o elenco carioca fica no vice, ou seja, só sente o cheiro da vitória e nunca conquista.

Deyverson, autor do gol da virada para o Palmeiras, também foi celebrado pela torcida.

E, claro, as zoações com o desempenho do Flamengo em campo na final e, principalmente, jogadores de um dos elencos mais caros do Brasileirão não ficaram de fora. Muitos dos memes começaram pelo técnico Renato Gaúcho.

