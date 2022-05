Oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro é realizada neste domingo, 29 de maio, com transmissão ao vivo

Jogos do Brasileirão Série C hoje: programação de domingo (29/05/22)

A bola vai rolar em quatro confrontos da 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, 29 de maio, prometendo agitar a tabela de classificação. Disputado em turno único, as equipes de Mirassol, Botafogo SP e Remo entram em campo. A seguir, confira quais são os jogos do Brasileirão Série C hoje

Jogos da Série C do Brasileirão hoje

Quatro jogos da oitava rodada da Série C do Brasileirão vão acontecer hoje, domingo em 29 de maio de 2022, tendo transmissão ao vivo pela TV e online.

Líder com três pontos de vantagem, o Mirassol entra em campo diante do Botafogo SP buscando a vitória para se manter na ponta. Já o Remo recebe o Floresta para alcançar a parte de cima da tabela.

Confira a seguir quais são os jogos da Série C do Brasileirão hoje e onde assistir.

Volta Redonda x Botafogo PB

Data: 29/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nivaldo Pereira, em Volta Redonda, Rio de Janeiro

Onde assistir: NSports

Altos x Ypiranga

Data: 29/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Lindolfinho, em Teresina, no Piauí

Onde assistir: NSports

Botafogo SP x Mirassol

Data: 29/05/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, São Paulo

Onde assistir: DAZN

Remo x Floresta

Data: 29/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Evandro Almeida, em Belém, no Pará

Onde assistir: DAZN

Como funciona a Série C do Brasileiro?

A CBF optou por realizar mudanças no modelo de disputa da Série C do Campeonato Brasileiro este ano.

Se antes o torneio era disputado com dois grupos e as equipes separadas, em 2022 o modelo de pontos corridos continua, mas com uma tabela única. As vinte equipes disputam em turno único 19 rodadas, onde os oito melhores avançam para a segunda fase. Os quatro últimos são rebaixados para a Série D.

Na segunda fase, os oito clubes são divididos em dois grupos de quatro. Em confrontos de ida e volta, disputam dentro de suas próprias chaves. Os dois melhores se garantem na Série B de 2023, enquanto os líderes jogam a final pelo título.

Onde assistir ao vivo a Série C do Brasileirão em 2022?

O torcedor tem diferentes maneiras para assistir os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro, desde os canais de televisão até online.

Pela TV aberta, o canal da BAND exibe sempre aos sábados ou domingos para a região Norte e Nordeste um jogo por rodada. O torcedor só deve sintonizar o canal e curtir todos os lances da partida.

Outra opção gratuita é o Tik Tok, aplicativo de vídeos, que também transmite sempre um jogo da rodada para todos os seus usuários. Basta baixar o programa e curtir ao vivo pelo celular.

Os serviços de streaming DAZN e NSports também são responsáveis por exibirem a Série C este ano. Você deve tornar-se assinante para ter acesso através do site, computador, tablets e celular.