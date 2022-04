Saiba onde assistir aos jogos da Série C do Brasileirão hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Três partidas serão realizadas pela primeira rodada da Série C do Brasileirão neste domingo, com transmissão ao vivo

Jogos do Brasileirão Série C hoje: programação e onde assistir (10/04)

Três partidas serão realizados neste domingo, 10 de abril de 2022, pela primeira rodada da Série C do Brasileirão pela nova temporada. Além de contar com novos times, a competição também tem novo regulamento e até modelo de disputas. Confira todos os jogos da Série C do Brasileirão hoje e onde assistir.

Jogos do Brasileirão Série C hoje – 10/04/2022

A primeira rodada do Brasileirão Série C em 2022 apresenta três jogos neste domingo. Com transmissão ao vivo, as disputas prometem bom futebol e emoção aos torcedores que acompanham os seus times do coração.

Disputada em turno único, as equipes se enfrentam uma vez e, depois, os oito primeiros na tabela de classificação avançam até a próxima fase.

Neste domingo, o Floresta recebe o Confiança, abrindo a rodada. Já o Mirassol, que também permaneceu na terceira divisão no ano passado, vai enfrentar o Ferroviário.

Confira todos os jogos do Brasileirão Série C hoje.

Floresta x Confiança – 16h (TV NSPORTS)

Altos x Botafogo SP – 18h (TV NSPORTS)

Mirassol x Ferroviário – 19h (DAZN)

Como funciona a Série C do Brasileiro?

A Série C do Brasileirão passou por uma reformulação em seu sistema de disputa para 2022. As mudanças foram realizadas pela própria CBF no início deste ano, providenciando um melhor torneio.

Vinte equipes disputam a Série C do Brasileirão em 2022. Diferente do ano passado, elas não serão divididas em grupos de dez cada. Agora, a competição será em turno único, onde todos os times se enfrentam. Os oito melhores colocados na tabela avançam para a segunda fase, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a Série D.

Os oito melhores vão para a segunda fase da Série C, onde são divididos em dois grupos com quatro cada. Eles vão jogar em confrontos de ida e volta dentro de suas próprias chaves. Os dois melhores se garantem na Série B de 2023, enquanto os líderes vão disputar o título da temporada.

Quem foi rebaixado para a Série D de 2022?

Foram rebaixados para a Série D as equipes de Jacuipense, Santa Cruz, Paraná e Oeste, a última divisão do futebol no Brasil, no fim do ano passado. As equipes terminaram em 9º e 10º lugar na primeira fase em seus grupos e, por isso, foram rebaixadas para a divisão inferior.

Enquanto isso, Criciúma, Ituano, Novorizontino e Tombense foram da Série C para a Série B. Por outro lado, os elencos de Brasil de Pelotas, Confiança, Remo e Vitória caíram da B para a Série C no ano passado.

