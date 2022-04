Horário da corrida da Fórmula 1 e onde assistir o GP da Austrália

Os pilotos vão pisar fundo no acelerador para mais uma prova da Fórmula 1. O Grande Prêmio da Austrália reúne os pilotos no Circuito de Albert Park, em Melbourne, para a terceira etapa da temporada 2022 na madrugada de sábado para domingo, 10 de abril. Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar em primeiro lugar após pole position. O horário da corrida da Fórmula 1 hoje e onde assistir você confere a seguir.

Horário da corrida da Fórmula 1 na Austrália hoje

O Grande Prêmio da Austrália na Fórmula 1 vai ser às 02 horas da madrugada pelo horário de Brasília, no Circuito de Albert Park, em Melbourne.

Para assistir, basta sintonizar o canal BAND, na TV aberta, com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça. Esta é a terceira prova da temporada 2022 na Fórmula 1, com todos os vinte pilotos na disputa. Reginaldo Leme e Max Wilson comandam o evento.

Se preferir, você também pode acompanhar a corrida deste domingo na Austrália de maneira online, tanto pelo site oficial da Band (band.uol.com.br) ou o aplicativo BandPlay. A rádio BandNewsFM também vai contar com lances.

Entretanto, para assistir ao reprise da corrida, basta sintonizar o canal BandSports, na TV paga, no domingo de manhã, a partir das 11h (Horário de Brasília), ou então às 22h30.

Horário: 02h

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Aplicativo BandPlay

Site oficial da Band (www.band.uol.com) com transmissão ao vivo e gratuita

Grid de largada hoje F1 no GP da Austrália

Charles Leclerc, da Ferrari, conquistou a pole position e por isso vai largar em primeiro lugar no Grande Prêmio da Austrália neste domingo. Max Verstappen e Sergio Perez, da Red Bull, fecham o pódio em segundo e terceiro lugar respectivamente.

O treino classificatório foi inteiramente dominado por Ferrari e Red Bull, assim como manda a temporada desde o início pela primeira prova. A Mercedes, com Lewis Hamilton e George Russell, no entanto, garantiram apenas a quinta e sexta posição também respectivamente no grid.

O destaque ficou para Lando Norris, da McLaren, que fechou em quarto lugar.

+ Grid de largada da Fórmula 1: classificação do GP Austrália 2022 da F1

Conheça o Circuito de Albert Park em 2022

Depois de ficar dois anos sem receber uma prova da Fórmula 1, o Circuito de Albert Park, na Austrália, está de volta oficialmente ao calendário do automobilismo.

Serão 58 voltas em 5,278 quilômetros de pista pelo Grande Prêmio da Austrália. O espaço, entretanto, passou por reformas para a prova deste ano, como o pitlane, as curvas e as antigas curvas9 e 10, que agora são uma reta.

O espaço está presente no calendário desde 1996. Melbourne, entretanto, só estreou na Fórmula 1 após o fim das provas em Adelaide, em 1995. Daí, Melbourne passou a ser integrada oficialmente, um ano depois em 1996. A primeira corrida da história, entretanto, é lembrada pelo acidente de Martin Brundle na curva Jordan.

Muito rápida e escorregadia, a pista exige dos pilotos muita atenção e principalmente cuidado nos momentos das curvas. Mesmo com a reforma pela qual passou no começo de 2022, a pista ainda mantém as principais características que a formam uma das mais rápidas do calendário.

Confira no vídeo a seguir todas as mudanças no Circuito da F1.

+ Ingressos da Fórmula 1 em 2022: onde comprar, preços e datas