Jogos do Brasileirão Série D hoje: programação de sábado (16/07)

Décima quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro é realizada neste sábado, 16 de julho, com transmissão ao vivo

Valendo a 14ª rodada, saiba quais são os jogos do Brasileirão Série D hoje! Neste sábado, 16 de julho, os confrontos serão realizados em todo o país na primeira fase da competição, onde a disputa vale a classificação para a próxima fase do torneio na quarta divisão do futebol. Confira a programação completa a seguir.

Jogos da Série D do Brasileirão hoje

Uma programação recheada de jogos do Brasileirão Série D hoje está disponível para o torcedor que quer acompanhar o time do coração neste sábado, 16 de julho de 2022.

Cada um dos confrontos é válido pela décima quarta rodada da primeira fase, onde disputam por catorze rodadas em busca da tão sonhada classificação pelo acesso.

Confira a programação completa dos jogos do Brasileirão Série D hoje.

Sousa x América RN

Data: 16/07/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Afogados x São Paulo Crystal

Data: 16/07/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Crato x Retrô

Data: 16/07/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Globo x Icasa

Data: 16/07/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

São Luiz x Juventus SC

Data: 16/07/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Próspera x FC Cascavel

Data: 16/07/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Caxias x Azuriz

Data: 16/07/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Marcílio Dias x Aimoré

Data: 16/07/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Santa Cruz x Lagarto

Data: 16/07/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

CSE x Juazeirense

Data: 16/07/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Atlético BA x ASA

Data: 16/07/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Sergipe x Jacuipense

Data: 16/07/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Bahia de Feira x Nova Venécia

Data: 16/07/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Inter de Limeira x Caldense

Data: 16/07/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

URT x Ferroviária

Data: 16/07/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Real Noroeste x Pouso Alegre

Data: 16/07/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: Instat TV

Como funciona a Série D do Brasileiro?

A quarta divisão do Campeonato Brasileiro reúne sessenta e quatro equipes das mais diferentes regiões do país, do Norte ao Sul. Elas são divididas em oito grupos de oito de acordo com as regiões.

Na primeira fase são 14 rodadas com jogos de ida e volta, onde dentro de cada grupo as equipes se enfrentam. No fim da rodada, apenas os quatro melhores de cada grupo é que seguem para a segunda fase, onde em confrontos que ida e volta jogam o mata-mata.

A competição segue até as oitavas de final, quartas, semifinal e a final. Os vencedores se garantem na terceira divisão.

Onde assistir a Série D do Brasileirão 2022 ao vivo?

Todos os jogos da Série D do Campeonato Brasileiro são transmitidos na plataforma de streaming InStat TV, disponível somente online para assinantes.

É isso mesmo torcedor. Todos os confrontos da rodada na quarta divisão do futebol brasileiro só podem ser acompanhados através do streaming por assinatura. Para tornar-se membro da plataforma, basta acessar o site (instat.tv), fazer o cadastro com o e-mail e a senha e, pelo valor de R$50,00, assinar o conteúdo.

Além de acompanhar pelo computador também é possível assistir os jogos pelo celular e no tablet.

