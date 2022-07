Brasil x Sérvia vôlei feminino: onde assistir semifinal e horário (16/7)

É decisão na Liga das Nações! As seleções de Brasil x Sérvia vôlei feminino se enfrentam neste sábado, 16 de julho, pela semifinal do torneio feminino em Ankara, na Turquia. O confronto tem início às 09h (Horário de Brasília), e conta com a transmissão para toda a torcida brasileira. Confira onde assistir o jogo de vôlei hoje.

Se vencer, a Seleção Brasileira vai enfrentar a Turquia ou a Itália na grande final da temporada.

Onde assistir jogo do Brasil x Sérvia vôlei feminino hoje?

O SporTV 2 e o Globo Play transmitem o jogo do Brasil x Sérvia vôlei feminino hoje, a partir das 09h (Horário de Brasília) pela Liga das Nações neste sábado.

Sem transmissão pela televisão aberta, o canal do SporTV exibe as emoções do confronto do vôlei feminino somente para as operadoras de TV por assinatura. Para quem não é assinante da TV paga, pode sintonizar a plataforma do Globo Play, serviço de streaming.

O aplicativo está disponível para computador, celular, tablet e e até na smart TV.

A Seleção Brasileira de vôlei feminino faz uma campanha muito boa na Liga das Nações este ano. Terminou em segundo lugar com 29 pontos, contabilizando dez vitórias na primeira fase. Sob o comando de Zé Roberto Guimarães, a equipe venceu Alemanha, Polônia, República Dominicana, Turquia, Holanda, Sérvia China, Coréia do Sul, Tailândia e Bulgária, perdendo somente para a Itália e EUA. Nas quartas de final venceu o Japão por 3 a 1.

Já a Sérvia também mantém o favoritismo do seu lado. A equipe garantiu-se em 6º lugar com 23 pontos, contabilizando oito vitórias em toda a competição, superando a Bélgica, Bulgária, Holanda, Coréia do Sul, Turquia, Alemanha, Canadá, Japão. Nas quartas de final bateu os Estados Unidos.

Chaveamento da Liga das Nações de vôlei feminino

As seleções de Brasil, Sérvia, Turquia e Itália continuam vivas na Liga das Nações. Elas disputam as semifinais em busca de uma vaga na decisão do torneio.

Cada chave tem um confronto, onde os vencedores de cada lado vão jogar a final. Já os perdedores disputam também no domingo o terceiro lugar.

QUARTAS DE FINAL

Brasil 3 x 1 Japão

EUA 2 x 3 Sérvia

SEMIFINAL (Sábado, 16/07)

Sérvia x Brasil – 09h

Turquia x Itália – 12h30

FINAL (Domingo, 17/07)

Perdedor Semifinal 1 x Perdedor Semifinal 2 – 09h

Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2 – 12h30

