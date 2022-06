Londrina e Guarani: onde assistir ao vivo, horário e escalação (24/06)

Nesta sexta-feira (24/06), Londrina e Guarani se enfrentam no Estádio do Café, na cidade de Londrina, pela décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com início a partir das 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV e online.

O Londrina vem de derrota para o Vasco, enquanto o Guarani empatou com o CSA no fim de semana.

Onde assistir Londrina e Guarani hoje ao vivo?

O jogo do Londrina e Guarani hoje tem transmissão no SporTV e Premiere, às 19h (Horário de Brasília).

Responsável pelos direitos de transmissão, os canais estão disponíveis em operadoras por assinatura na TV.

Online, as plataformas do Premiere e o Globo Play transmitem o futebol nesta sexta-feira para os assinantes no aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo do Londrina e Guarani hoje:

Data: 24/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro / VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Onde assistir: SporTV e Premiere

Londrina x Guarani

Com quinze pontos, o Londrina ocupa a 12ª posição na tabela com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Se vencer o confronto desta sexta-feira pode se afastar da zona de rebaixamento e ficar perto das primeiras posições, tornando-se um concorrente na briga pelo acesso.

Por outro lado, o Guarani está na zona de rebaixamento em 18º lugar com treze pontos. Com duas vitórias, sete empates e quatro derrotas, o elenco paulista dorme fora da degola se garantir os três pontos em seu favor no duelo desta rodada. Além disso, torce por tropeços dos rivais.

Prováveis escalações do Londrina x Guarani:

Saimon cumpre suspensão e por isso é o único desfalque do Londrina nesta sexta-feira.

O treinador Adilson Batista não tem baixas por lesões no grupo.

Provável Londrina: Matheus; Samuel Santos, Watson, Gustavo Vilar, Eltinho; Marcinho, Luiz Carlos, Luiz Gustavo da Silva Machado, Jhonny Lucas, Douglas Coutinho; Caprini.

Nicolas, atacante principal do Guarani, segue em trabalho de recuperação.

O técnico Marcelo Chamusca não tem mais desfalques em seu plantel de jogadores.

Provável Guarani: Rafael Martins; Leandro Castán, Ernando, João Victor; Diogo Mateus, Rodrigo Andrade, Vilela, Matheus Pereira; Giovanni Augusto, Bruno José e Lucão.

Classificação da Série B do Brasileirão

Com quatro pontos de vantagem, o Cruzeiro é líder isolado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, com vinte e sete pontos, quer ocupar a primeira posição e garantir o acesso para a elite do futebol.

Na parte de baixo, o Náutico, Guarani, Ponte Preta e Vila Nova brigam para não serem rebaixados.

1 Cruzeiro – 31 pontos

2 Vasco – 27 pontos

3 Bahia – 25 pontos

4 Grêmio – 21 pontos

5 Sport – 20 pontos

6 Tombense – 19 pontos

7 CRB – 18 pontos

8 Brusque – 16 pontos

9 Operário – 16 pontos

10 Criciúma – 16 pontos

11 Sampaio Corrêa – 15 pontos

12 Londrina – 15 pontos

13 Chapecoense – 15 pontos

14 Ituano – 14 pontos

15 Novorizontino – 14 pontos

16 CSA – 14 pontos

17 Náutico – 13 pontos

18 Guarani – 13 pontos

19 Ponte Preta – 12 pontos

20 Vila Nova – 11 pontos

