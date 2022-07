Manaus x Volta Redonda: onde assistir, escalação e horário hoje (18/07)

Apenas um ponto separa as equipes na tabela de classificação da Série C do Brasileirão

Pelo encerramento da 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, as equipes de Manaus x Volta Redonda disputam os três pontos nesta segunda-feira, 18 de julho, na Arena da Amazônia, em Manaus. Começando às 20h (horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Manaus x Volta Redonda hoje?

O jogo do Manaus x Volta Redonda hoje tem transmissão da BAND, DAZN e Tik Tok a partir das 20h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira ao vivo.

Pode comemorar torcedor, porque o confronto da Série C do Brasileirão tem transmissão na TV aberta. O canal da Band nos estados do Rio de Janeiro e Manaus vão transmitir ao vivo a partida decisiva da rodada. Basta sintonizar e curtir as emoções.

Online, a plataforma de streaming DAZN é a opção para quem quer assistir o jogo pelo celular, tablet, computador ou smart TV, com assinatura pelo valor de R$19,90 por mês. No entanto, o Tik Tok exibe de graça a partida no aplicativo.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Onde assistir Manaus x Volta Redonda hoje: BAND (AM e Volta Redonda), DAZN e Tik Tok

Arbitragem: Dewson Fernando Freitas da Silva

+ Copa do Mundo 2022 escalação do Brasil e destaques no elenco

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Manaus ocupa a 8ª posição da tabela com 21 pontos, contabilizando cinco vitórias, seis empates e três derrotas em toda a temporada da Série C. Na busca pelo acesso, o time amazonense quer o resultado nesta segunda-feira de todas as maneiras, já que tem a oportunidade de se aproximar da zona de classificação. Na última rodada, empatou sem gols com o ABC fora de casa.

Do outro lado, o Volta Redonda vem logo atrás na 9ª posiçaõ da classificação com 20 pontos, somente um a menos do que o rival no jogo de hoje. Por isso, o grupo tem como principal objetivo brigar pelo três pontos para que possa entrar na zona de classificação até a segunda fase e quem sabe se garantir.

Na última rodada, venceu o Mirassol por 2 a 1 jogando em casa, no Rio de Janeiro.

Provável escalação de Manaus x Volta Redonda:

Escalação do Manaus: Matheus Inácio; Weriton, Claudinho, Paulo Sérgio, Renan Luis; Rogério, Gilson, Rayne, Renanzinho; Pira e Alvinho.

Escalação do Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Iran, Thomas Kayck, Ailton; Bruno Barra, Marcos Jr., Caio Vitor; Pedrinho, Igor Bolt e Lelê.

Jogos da rodada na Série C do Brasileirão

Pela décima quinta rodada, a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro segue em todo o vapor. Todas as vinte equipes entraram em campo na busca pelos três pontos.

Mirassol, Figueirense, Campinense e Brasil de Pelotas se deram bem na rodada com a vitória. Agora, para fechar a rodada, resta acompanhar ao vivo para saber qual será o resultado.

Confira todos os jogos da rodada e placares.

Figueirense 2 x 1 Botafogo SP

Campinense 2 x 0 Ferroviário

Ypiranga 1 x 2 Botafogo PB

Floresta 0 x 2 Mirassol

Brasil de Pelotas 4 x 1 Atlético CE

Vitória 0 x 0 Paysandu

Aparecidense 1 x 0 Altos

Confiança x São José

Remo x ABC

Manaus x Volta Redonda – 20h