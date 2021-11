Memes de São Paulo e Palmeiras: reação da Web com a vitória do tricolor

O São Paulo venceu na noite desta quarta-feira (17/11) o Palmeiras por 2 a 0 jogando no Allianz Parque, capital paulista, pela 33ª rodada do Brasileirão. Com gols Gabriel Sara e Luciano, o tricolor conquistou os três pontos e segue na luta para escapar do Z-4. Com o resultados, torcedores aproveitaram para postar memes do São Paulo e Palmeiras para comemorar a vitória de hoje.

Resultado do jogo Palmeiras x São Paulo: Tricolor vence o alviverde

O primeiro tempo começou morno no Allianz Parque, casa do Palmeiras, que contou com platéia cheia. Os dois clubes tiveram boas chances, mas não conseguiram finalizar bem.

Porém, a partir dos 20 minutos, o tricolor passou a pressionar a defesa verde com Vitor Bueno e Rigoni até que, aos 24, o gol finalmente saiu com Gabriel Sara em jogada de Luciano. O Palmeiras, com o time reserva, buscou a reação, mas pouco conquistou até o intervalo de jogo.

Na segunda etapa, novamente o São Paulo saiu bem e teve as primeiras chances da partida. Igor Vinícius levou perigo aos anfitriões, enquanto Sara chegou bem na área mas sem força. Aos 15, no entanto, Luciano aproveitou o erro de Patrick de Paula e acertou em cheio as redes de Weverton.

Da metade do segundo tempo até o apito final, o jogo seguiu morno e sem grandes chances em ambos os lados. Foi então que Sara aproveitou e chutou para marcar o terceiro do confronto. A alegria da torcida durou pouco já que a arbitragem marcou impedimento no lance. Por fim, o resultado do jogo de hoje no Brasileirão ficou em 2 a 0 para o São Paulo.

Melhores memes do São Paulo e Palmeiras hoje

Com o resultado positivo obtido pelo tricolor, os torcedores aproveitaram o triunfo no clássico e divulgaram nas redes sociais fotos, vídeos e principalmente memes para provocar os rivais. Brincadeiras sobre o desempenho do Palmeiras, os jogadores do São Paulo e com a luta pelo rebaixamento caíram nas graças da torcida.

Luciano, atacante do São Paulo, marcou o segundo gol do tricolor na noite desta quarta-feira. Os tricolor, dessa maneira, aproveitaram para brincar com memes do Palmeiras com o fato de que o jogador estava sem marcar por muito tempo.

O gol de Gabriel Sara, jovem do São Paulo, também rendeu memes aos torcedores.

Até mesmo o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, caiu nas graças da torcida pelas redes sociais.

Neste momento, o tricolor briga para não cair na zona de rebaixamento do Brasileirão e é claro que torcedores também aproveitaram para zoar o Palmeiras de clubes que ajudam os rivais.

