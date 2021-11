Memes do Botafogo: veja a reação da Web com acesso do Fogão

O Botafogo está de volta à Série A do Brasileirão. De virada, venceu o Operário por 2 a 1 nesta segunda-feira (15/11), no Estádio Nilton Santos, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com gols de Pedro Castro e Rafael Navarro, o elenco marcou os pontos necessários para ganhar a vaga de maneira antecipada. Nas redes sociais, torcedores aproveitaram para comemorar com memes, fotos e vídeos o acesso do Botafogo.

Botafogo vence Operário e garante vaga na elite de 2022

Era tudo ou nada para o Botafogo. Jogando em casa, a Estrela Solitária precisava da vitória para se garantir 100% na Série A do ano que vem. E foi o que aconteceu. Nos minutos iniciais do primeiro tempo seguiu levando perigo aos adversários, mas sem sucesso.

O Operário respondeu com boa oportunidade aos 23 minutos com Fabiano, parando em defesa espetacular do goleiro Diego. Até o intervalo, o Fogão tomou o controle do jogo e seguiu pressionando os visitantes.

No segundo tempo, entretanto, foi o Operário quem comandou o jogo com Paulo Sérgio e Pimpão. Porém, o gol só saiu aos 16 minutos com Fabiano depois de escanteio cobrado e a sobra na área de Diego. O Fogão, porém, não desistiu e colocou o seu ataque para funcionar.

Aos 28 veio o gol com Pedro Castro acertando o cantinho do goleiro Thiago Braga. Depois, aos 36, Rafael Navarro ampliou para os anfitriões que, por 2 a 1 e de virada, garnatiram o acesso de volta à Série A do Brasileiro em 2022.

Melhores memes do Botafogo

Com a conquista do Fogão, os torcedores comemoraram nas redes sociais com fotos, vídeos e principalmente memes do clube. Até mesmo o perfil oficial do time aproveitou para brincar com a torcida com frases marcantes e fotos que relembram toda a campanha do elenco até a data de hoje.

A página do Brasileirão deu as boas vindas ao clube do Rio de Janeiro que retornou para a elite um ano depois. “Oi, Botafogo” com emoji seguido.

Sobrou tempo também para provocar os rivais. No último mês, a torcida adversária e integrantes da própria imprensa brasileira repercutiram o fato de que o Vasco terminaria o campeonato atrás do Botafogo na tabela de classificação.

Com o acesso garantido e o Vasco ainda na Série B, a torcida botafoguense reviveu a fala e aproveitou para alfinetar.

As provocações não param na internet. Enquanto o Botafogo venceu o Operário e carimbou o seu passaporte, torcedores continuaram a brincar com o Vasco, que perde para o Vila Nova.

Após o apito final, os jogadores do Botafogo realizaram manifestações dentro de campo como utilizar capacete de moto. Mesmo sem entender, torcedores comemoraram e brincaram com memes.

Enquanto isso, o torcedor seguiu comemorando. “O Botafogo sobe? Não, não. JÁ SUBIU” publicou o internatura.

Para aproveitar o momento de felicidade, o torcedor botafoguense fez uma brincadeira com a cena do filme “O Naufrágo” onde o ator Tom Hanks fala repetidamente a palavra “fogo”.

Qual é o próximo jogo do Botafogo?

Mesmo com o acesso já garantido, o Botafogo ainda tem dois jogos pela frente na Série B para fechar a temporada de 2021.

No próximo domingo, 21 de novembro, enfrenta o Brasil de Pelotas pela 37ª rodada a partir das 19h, horário de Brasília, no Estádio Bento Freitas.

+ Veja quais jogos faltam para terminar a Série B em 2021