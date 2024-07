jogo vai ser na Arena, casa do Timão

Na Globo? Onde assistir o jogo do Corinthians hoje e horário Corinthians x Grêmio (25/07)

Na noite desta quinta-feira, 25 de junho, tem jogo do Corinthians contra o Grêmio, pela 18ª rodada do Brasileirão 2024. O jogo começa às 20h (horário de Brasília) na Neo Química Arena, em São Paulo, e é possível assistir na TV aberta e fechada, e internet.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians e Grêmio desta quinta-feira, 25, tem transmissão do Sportv e Premiere. A TV Globo não exibe nenhuma partida do Brasileirão hoje, mas a partida é importante, já que mostra dois times brigando contra a zona de rebaixamento.

Data: quinta-feira, 25 de julho | Horário: 20h horário de Brasília

Local: Neo Química

Escalação do jogo

O técnico Ramón Díaz deve escalar Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho (Fagner), Raniele, Ryan, Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.

Enquanto o Grêmio do técnico Renato Portaluppi tem Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê), Edenilson e Cristaldo; Pavon e Soteldo.

