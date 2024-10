Na Globo? Onde vai passar o jogo do Flamengo contra o Inter ao vivo (30/12)

Internacional e Flamengo Enfrentam no Beira-Rio em Busca de Vaga no G-4 do Brasileirão

Nesta quarta-feira, 30 de outubro, tem jogo do Flamengo contra o Internacional em campo a partir das 19h (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para um confronto atrasado da 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ambos buscam garantir uma vaga no G-4 e, consequentemente, uma classificação para a Copa Libertadores de 2024.

Onde assistir o jogo do Flamengo x Inter

Para quem deseja acompanhar o confronto, o jogo do Flamengo será transmitido ao vivo pelos canais Premiere para todo o Brasil. Os assinantes também podem assistir ao jogo através das plataformas de streaming dos canais, como o Globoplay (para assinantes do pacote Premiere). O jogo começa às 19h e, por isso, não vai passar na TV Globo.

O Inter ocupa atualmente a 5ª posição, com 52 pontos, e briga para chegar na zona de classificação para a Libertadores, enquanto o Flamengo, em 4º lugar, soma 54 pontos. Essa diferença mínima de apenas dois pontos promete tornar o jogo uma verdadeira batalha, já que uma vitória do Inter poderia reduzir a vantagem do Flamengo e até ultrapassá-lo dependendo dos resultados dos concorrentes diretos na tabela.

Provável escalação Flamengo x Internacional

A escalação do Flamengo para hoje tem Matheus Cunha, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno (Cleiton) e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan, Matheus Gonçalves e Lorran; Bruno Henrique e Gonzalo Plata.

O Colorado deve levar a campo Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Rogel), Vitão e Bernabéi; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Pressão Colorada por uma reação

O Internacional entra em campo apertado, especialmente diante de sua torcida, que tem maior importância da equipe na reta final da temporada. Com o elenco praticamente completo, Roger Machado deve escalar uma equipe agressiva, mantendo o foco na recuperação rápida da posse de bola e nas investidas de ataque pelas laterais, que se mostram a principal arma colorida nesta temporada.

Além disso, a presença de jogadores como Alan Patrick se destaca no plantel gaúcho, já que é uma peça essencial na criação das jogadas e na manutenção do ritmo ofensivo do tempo.

Para o Inter, o fator casa é um trunfo importante. O Beira-Rio tem sido uma fortaleza ao longo do campeonato, e a torcida colorada promete empurrar o tempo durante os 90 minutos. Os gaúchos buscam não apenas a vitória, mas uma atuação sólida, que mostre a força do grupo e a consistência necessária para a conquista de uma vaga na Libertadores.

