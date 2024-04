Na Globo? Qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje (dia 21)?

O Rubro-Negro vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque neste domingo, 21 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão 2024. O jogo do Flamengo hoje começa às 16 horas de Brasília, então saiba se a Globo vai transmitir a partida - e como assistir ao vivo.

Quem vai transmitir o jogo do Flamengo hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Brasileirão neste domingo, 21. Quem é assinante pode assistir no Premiere em qualquer lugar do país.

O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. Também dá para assinar o pacote de maneira avulsa pelo site www.premiere.globo.com ou no aplicativo do celular, tablet e smartv, se o aparelho for compatível.

ESCALAÇÃO FLAMENGO: Provável time: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos. Técnico: Tite

ESCALAÇÃO PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Jogos de futebol domingo com transmissão no grupo Globo

Domingo, 21 de abril

10h30 – Flamengo x Internacional (Campeonato Brasileiro Feminino)

Transmissão: sportv

12h30 – Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen (Campeonato Alemão)

Transmissão: sportv

16h – Vitória x Bahia (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para Bahia; e Premiere

16h – Palmeiras x Flamengo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para todo o país (exceto Bahia e Rio Grande do Sul) e Premiere

16h – Athletico-PR x Internacional (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: TV Globo para o Rio Grande do Sul

18h – Ponte Preta x Coritiba (Campeonato Brasileiro – Série B)

Transmissão: Premiere

18h30 – Botafogo x Juventude (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: sportv e Premiere

18h30 – Atlético-GO x São Paulo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

