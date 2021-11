Qual a chance do Botafogo subir e dar adeus à série B?

Um ano após o rebaixamento, a vitória da equipe botafoguense na 33ª rodada aumentou a chance do Botafogo subir para a série A do Brasileirão em 2022. Coritiba, Avaí e Goiás completam o G4 de acesso à elite do futebol brasileiro. Veja as chances do “Fogão”:

Qual a chance do Botafogo subir?

O sonho de voltar à elite do futebol brasileiro está cada vez mais perto da realidade do torcedor botafoguense, de acordo com estudo do professor de matemática Marcelo Leme de Arruda, da USP, publicado no site Chance de Gol. Isso porque, a vitória na 33ª rodada do campeonato aumentou para 98,9 % a chance do Botafogo subir para a série A do Brasileirão.

Na segunda posição do campeonato, o Botafogo só tem menos chances de retornar à Série A que o time do Coritiba. O Coxa está com 61 pontos e tem 99,5 % de chance de conquistar o acesso. De qualquer forma, o torcedor do Glorioso pode ficar tranquilo, pois as chances de cair são nulas.

Em toda competição, a equipe botafoguense disputou 33 partidas, venceu 17, empatou oito confrontos, mas perdeu 8. O clube acumula 59 pontos, com oito de vantagem para o CSA – quinto colocado. Além do Coritiba e Botafogo, as equipes do Avaí e Goiás fecham o G-4 e estão se garantindo na próxima Série A.

Quais os últimos jogos do Botafogo na Série B?

Em reta final de competição, o Campeonato Brasileiro da Série B possui apenas cinco rodadas para chegar ao seu fim. Para então aumentar as chances de subir, o Botafogo precisa vencer os seus confrontos.

34ª rodada: Vasco x Botafogo – Estádio São Januário, 7/11, às 16h

35ª rodada: Ponte Preta x Botafogo – Estádio Moisés Lucarelli, 11/11, às 19h

36ª rodada: Botafogo x Operário-PR – Estádio Nilton Santos, 15/11, às 16h

37ª rodada: Brasil de Pelotas x Botafogo – local, data e horário à definir

38ª rodada: Botafogo x Guarani – local, data e horário à definir

Classificação Série B – 33ª rodada