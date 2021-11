Náutico x Sampaio Corrêa hoje – onde assistir ao vivo e horário (15/11)

Náutico e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta segunda-feira, 15, às 18 horas, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2021. O confronto ocorre no Estádio dos Aflitos, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir o jogo do Náutico x Sampaio Corrêa hoje e tudo sobre o duelo.

Onde assistir jogo do Náutico x Sampaio Corrêa hoje?

O jogo do Náutico x Sampaio Corrêa hoje ocorre a partir das 18 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 15 de novembro 2021

Horário: 18 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos – Recife (RE)

Onde assistir jogo do Náutico x Sampaio Corrêa hoje: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de empate diante do Confiança, a equipe do Náutico chega ao confronto com 49 pontos conquistados. O clube, que chegou a liderar a Série B, perdeu forças ao longo da temporada e não conseguirá o acesso. O Timbu está em oitavo lugar e busca o triunfo para melhorar sua posição na tabela.

Por outro lado, o time do Sampaio Corrêa vem de duas vitórias consecutivas e está na décima posição, com 46 pontos. Sem chances de conseguir o acesso e de cair para a Série C, a Bolívia Querida também apenas cumpre tabela na competição.

Qual a provável escalação de Náutico x Sampaio Corrêa?

Em busca do triunfo na 36ª rodada do Brasileirão da Série B, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Às 18 horas, a bola rola para o jogo do Náutico x Sampaio Corrêa hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo no Premiere. Veja então abaixo os prováveis times:

Náutico: Anderson; Thássio, Rafael Ribeiro, Camutanga e Guilherme Nunes; Djavan, Rhaldney e Matheus Jesus; Jailson, Vinicius e Álvaro.

Sampaio Corrêa: Luis Daniel; Maurício, Alan Godói, Nilson Júnior e Eder Lima; Betinho (Baraka), Ferreira e Léo Artur; Gabriel Popó (Gui Campana), Roney e Ciel.

LEIA TAMBÉM

+ Chances de rebaixamento série A 2021: quais times brigam para não cair