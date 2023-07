Novo horário: que horas é o jogo do Corinthians neste domingo (2/7)

A disputa entre Corinthians e Red Bull Bragantino hoje pela 13ª rodada Brasileirão começa mais cedo neste domingo, às 11h, de Brasília, na Neo Química Arena. Confira todos os detalhes de onde vai passar o jogo do Corinthians x Bragantino.

Onde vai passar o jogo do Corinthians x São Paulo hoje

O jogo do Corinthians hoje, 2 de julho de 2023, vai ser transmitido apenas pelo Premiere, a partir das 11 horas da manhã deste domingo. Assinantes do pay-per-view pode assistir no site www.premiere.globo.com ou no aplicativo. Dá também para ser membro da plataforma de forma avulsa, mesmo sem ter a TV paga em casa.

A partida não terá exibição na televisão aberta. A Globo vai passar na parte da tarde o jogo Athletico-PR x Palmeiras.

Provável escalação do Timão:

Cássio

Fagner

Bruno Méndez

Gil

Matheus Bidu

Roni

Maycon

Ruan Oliveira

Guilherme Biro

Róger Guedes

Yuri Alberto

Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Provável escalação do Bragantino

Cleiton

Aderlan

Luan Patrick

Eduardo Santos

Juninho Capixaba

Jadsom

Matheus Fernandes

Lucas Evangelista

Erick Ramires

Sorriso

Sasha

Técnico: Pedro Caixinha.

Jogos do Brasilerão hoje (02/07/23)

Veja quais times de futebol entram em campo ao longo do dia:

Brasilerão Série A - domingo, 2 de julho

11h Corinthians x Bragantino

16h Athletico-PR x Palmeiras

16h Atlético-MG x América-MG

16h Botafogo x Vasco

18h30 Cuiabá x Santos

Brasileirão Série B - domingo, 2 de julho

15h30 Juventude x Vitória

18h Sport x Ceará

20h30 Ponte Preta x Novorizontino

Brasileirão da Série C - domingo, 2 de julho

16h Amazonas x Pouso Alegre

16h30 Figueirense x Operário-PR

19h Floresta x Remo

19h Volta Redonda x CSA

Brasileirão Série D - domingo, 2 de julho

15h Brasil de Pelotas x Caxias

15h30 Globo x Pacajus

15h30Interporto x Ceilândia

16h Jacuipense x Bahia de Feira

16h Falcon x Cruzeiro-AL

16h Caucaia x Ferroviário

16h Brasiliense x Real Ariquemes

16h Cascavel x Patrocinense

18h Novo Hamburgo x Aimoré

18h São Francisco-AC x Águia

