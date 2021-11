Novorizontino x Manaus: onde assistir AO VIVO e horário do jogo (7/11)

Novorizontino x Manaus se enfrentam neste domingo, 7, em partida da 6ª rodada da segunda fase do Brasileiro da Série C 2021. A bola rola às 16 horas (horário de Brasília) no Estádio Jorge Ismael de Biasi, com transmissão na TV aberta e streaming. Confira então como assistir o duelo ao vivo e as prováveis escalações.

Onde assistir Novorizontino x Manaus ao vivo?

O confronto entre os clubes terá transmissão da tv aberta pela Band em algumas regiões. No entanto, o DAZN, serviço de streaming por assinatura, exibe o jogo hoje ao vivo para todo o Brasil a partir das 16 horas .

O serviço é pago e o valor está R$ 19,90 por mês. Mas novos assinantes podem ter acesso aos conteúdos por um mês de graça.

Data: 7 de novembro 2021

Horário: 16 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Onde assistir Novorizontino x Manaus ao vivo: DAZN e Band

Quais as últimas notícias da partida?

Os clubes fazem uma verdadeira final neste domingo, 7. Na última rodada da segunda fase da Série C, as equipes do Tigre do Vale e do Gavião do Norte chegam empatadas com seis pontos na classificação. Quem vencer, garante a vaga à próxima edição da Série B.

Por outro lado, o empate dá vantagem ao time paulista, que está à frente na tabela, por conta do número de vitórias. Entretanto, caso a partida termine em igualdade, a equipe do Ypiranga pode ser beneficiada. Em quarto no grupo, com cinco pontos, o time gaúcho consegue a vaga se vencer a já classificada Tombense e Novorizontino x Manaus ficarem no empate.

Qual a provável escalação do jogo?

Na última rodada do quadrangular final, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então das 16h, a bola rola para o confronto entre Novorizontino x Manaus, que o torcedor pode assistir ao vivo na Band e DAZN. Confira abaixo, quais os prováveis times para o jogo:

Manaus: Matheus Inácio; Igor Carvalho, Luís Fernando, Marcelo Augusto, Ronaell; Gilson, Júlio Rusch; Gabriel Davis, Anderson Paraíba; Guilherme Pira e Rafhael Lucas.

Novorizontino: Giovanni; Lucas Mendes, Bruno Aguiar, Edson Silva e Guilherme Lazaroni; Barba, Léo Baiano e Danielzinho; Cléo Silva, Willean Lepo e Guilherme Queiróz (Michel Douglas).

Quem vencer o duelo garante a classificação, mas em caso de empate, o Tigre do Vale se classifica, caso o Ypiranga não vença a Tombense. Para assistir Novorizontino x Manaus ao vivo o torcedor terá que acompanhar pela Band e DAZN, plataforma streaming, mas que exibe alguns jogos da Série C.

