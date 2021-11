Brasileirão Série D 2021 terá Campinense x Aparecidense na final

O Brasileirão Série D 2021 definiu neste domingo, 31 de outubro, os dois finalistas da atual edição. As equipes do Campinense e Aparecidense garantiram a vaga ao passarem pelas semifinais e se enfrentam em uma decisão inédita do campeonato. Jogos ocorrem nos dias 7 e 14 de novembro de 2021.

Campinense x Aparecidense fazem final do Brasileirão Série D 2021

Pela primeira vez em suas histórias, Campinense e Aparecidense chegam à final do Brasileirão Série D 2021. A Raposa chega à decisão, logo depois de passar pelo Atlético-CE. Na ida, os clubes empataram em 1 a 1, mas na volta a equipe paraibana venceu dentro de casa por 3 a 1 e se garantiu na disputa pelo título.

Por outro lado, a equipe da Aparecidense eliminou o ABC na semi. No primeiro embate entre os clubes, o Camaleão venceu o confronto por 4 a 2 dentro de casa e foi ao segundo jogo com folga no placar. Embora tenha perdido o duelo por 1 a 0, a equipe goiana avançou à decisão na soma dos placares.

As equipes do Campinense e Aparecidense já disputaram a Série D do Brasileirão em nove oportunidades e estão empatadas na segunda posição de clubes que mais vezes jogou a quarta divisão. Ficam atrás somente do Central, que disputou o campeonato 11 vezes. Entretanto, essa é a primeira vez que as duas equipes chegam à decisão.

Quando será a final da Série D?

Os jogos da final do Brasileirão Série D 2021 estão agendados para dois domingos. O primeiro ocorre na Paraíba, no dia 7 de novembro. Já o confronto da volta será realizado no dia 14, em Aparecida de Goiânia. No entanto, a CBF ainda não divulgou os horários dos embates.

Finais da Série D 2021

Campinense-PB x Aparecidense-GO – 07/11/2021 (domingo)

Aparecidense-GO x Campinense-PB – 14/11/2021 (domingo)

Quais os clubes garantiram o acesso à Série C?

Os quatro semifinalistas do Brasileirão Série D 2021 garantiram o acesso à terceira divisão do próximo ano. Isso porque, quatro clubes da quarta divisão garantem a classificação e, de acordo com o regulamento, os quatro semifinalistas conquistam a vaga direta.

Por outro lado, as equipes do Jacuipense, Santa Cruz, Oeste e Paraná foram rebaixadas da Série C para a D. Dessa forma, os quatro clubes irão disputa a última divisão do futebol brasileiro na próxima temporada.

LEIA TAMBÉM

+ Brasileirão Série B 2021 inicia rodada 33; veja quem joga