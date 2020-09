Flamengo x Fortaleza duelam hoje pelo Brasileirão. Em ascensão na competição, o Flamengo pode emplacar sua terceira vitória consecutiva no campeonato, e instantaneamente subir na tabela. Ademais, a vitória por 5×3 contra o Bahia na última quarta-feira (3) demonstrou ao torcedor rubro-negro algumas melhorias da equipe comandada pelo recém chegado, Domènec Torrent. Já o Fortaleza, bem como os mandantes buscará o triunfo para recuperar-se do revés para o Ceará na última rodada.

Derrotado por 1 a 0 fora de casa no ‘Clássico Rei’ frente ao Ceará no meio de semana, O Fortaleza realiza uma campanha oscilante no torneio. Visto que, nas sete rodadas iniciais, o Leão registra duas vitórias, dois empates e três derrotas no Brasileirão com 38 por cento de aproveitamento dos pontos disputados, em décimo. Ao passo que o Flamengo, em caso de vitória, assumirá a vice-liderança provisória da competição, entendido que, o clube ocupa a 6a posição na tabela. São 11 pontos e 52 por cento de aproveitamento neste Brasileirão.

Onde assistir Flamengo x Fortaleza?

O Premier transmite Flamengo x Fortaleza para todo o Brasil, com narração de Gustavo Villani, ao passo que comentários ficam por conta de Paulo Nunes e Alex Escobar.

Quem segue para a partida?

Os mandantes não contarão com quatro jogadores para a partida, ao passo que os visitantes devem promover apenas uma mudança na equipe derrotada pelo Ceará na última rodada. Em virtude da Covid-19, os Goleiros, César e Diego Alves, que conta com uma lesão no ombro, estão fora. Entretanto, apesar da falha diante do Bahia, o jovem Gabriel Batista deve ganhar nova oportunidade no gol rubro-negro. Bruno Henrique, com edema no joelho, assim como os demais, não joga. Osvaldo deve assumir a vaga de Yuri César no ataque. Visto que, o jogador pertence ao Flamengo e por questões contratuais, ficará de fora.

Desse modo, as equipes devem ser as seguintes:

O Flamengo deve ir a campo com:

Gabriel Batista

Isla

Rodrigo Caio

Léo Pereira

Filipe Luís

William Arão ou Thiago Maia

Gerson

Éverton Ribeiro

Arrascaeta

Gabigol

Pedro ou Pedro Rocha

Assim como o Fortaleza deve seguir com:

Felipe Alves

Gabriel Dias

Paulão

Quintero

Bruno Melo

Felipe

Juninho

Romarinho

David

Osvaldo

Wellington Paulista

Retrospecto

Flamengo x Fortaleza se enfrentam em 14 oportunidades. São sete vitórias flamenguistas, dois empates, além de cinco triunfos do Fortaleza.

Quem apita?