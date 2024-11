O que o Santos precisa fazer para subir para a Série A 2025?

O Santos está muito próximo de retornar à Série A e pode garantir seu acesso já na 35ª rodada da Série B, neste fim de semana, dia 3 de novembro. Para que isso aconteça, o Peixe precisa vencer o Vila Nova e torcer para que o Ceará não saia vitorioso contra o Avaí. Com essa combinação, o clube paulista garantiria matematicamente seu retorno à elite do futebol brasileiro.

Santos de volta à Série A?

O primeiro passo para o Santos voltar à elite do Campeonato Brasileiro é vencer o Vila Nova neste sábado (2), em casa, na Vila Belmiro. Com os três pontos, o Peixe chegaria a 65 pontos, consolidando-se no G4 e abrindo uma boa vantagem sobre os concorrentes concorrentes.

A segunda parte da combinação depende do resultado do Ceará, que joga contra o Avaí no domingo, na Arena Castelão. Caso o Ceará não vença, o time santista abriria entre 10 e 11 pontos de vantagem sobre o time cearense, além de 10, 12 ou 13 pontos sobre o América-MG e o próprio Vila Nova, que também estão na disputa pelo acesso, mas se encontram fora do G4.

Esse cenário garantiria o retorno do Peixe à Série A já nesta rodada, faltando ainda três jogos para o fim do campeonato.

Santos pode definir o acesso na próxima rodada

Se não conseguir garantir o acesso neste fim de semana, o Santos ainda passará a depender apenas de si mesmo na rodada seguinte. Após enfrentar o Vila Nova, o time paulista viajará para enfrentar o Coritiba no dia 11 de novembro.

Uma vitória nesse confronto também será fundamental para manter a boa vantagem sobre os rivais e, em uma conta simples, bastará o Peixe vencer esses dois jogos para carimbar seu retorno à elite do futebol nacional.

A Chance de Subir Com Antecedência

Essa combinação de resultados pode proporcionar ao Santos a garantia do acesso antes do fim do campeonato. Com a vitória sobre o Vila Nova e um tropeço do Ceará contra o Avaí, o tempo abriria uma margem inalcançável de pontos, garantindo seu lugar entre os quatro primeiros e confirmando seu retorno à Série A.

