Onde assistir ABC x Volta Redonda ao vivo e horário da Série C (08/05)

Equipes entram em campo pela quinta rodada da Série C do Brasileirão neste domingo, 8 de maio

As equipes de ABC e Volta Redonda entram em campo para disputar a quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Frasqueirão, em Natal. Confira onde assistir ABC x Volta Redonda ao vivo.

Onde assistir ABC x Volta Redonda ao vivo?

O jogo do ABC e Volta Redonda hoje vai passar no streaming DAZN, a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

O serviço de streaming DAZN é quem vai passar para todos os estados do Brasil o jogo da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo.

A plataforma está disponível tanto para o celular, Android e iOS, como também para computador, tablets e até na smart TV. Acesse o portal (www.dazn.com) e, pelo valor de R$19,90, você tem acesso à toda a programação.

Informações do jogo ABC x Volta Redonda hoje

Data: 08/05/2022

Horário: 17h

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal.

Onde assistir: DAZN

ABC e Volta Redonda na Série C do Brasileirão

O time do ABC ocupa a 8ª posição com o total de 7 pontos, ou seja, venceu duas partidas, empatou uma e perdeu outra. Por esse motivo, entra em campo neste domingo para buscar os três pontos e consequentemente garantir uma melhor colocação na parte de cima da classificação.

Do outro lado, o Volta Redonda aparece em 6º lugar com 7 pontos, o mesmo número de vitórias, empates e derrotas nesta edição da Série C, brigando em todo momento para chegar até a liderança e quem sabe garantir-se facilmente e com vantagem até a próxima fase.

Prováveis escalações de ABC x Volta Redonda:

Escalação do ABC: Pedro Paulo; Richardson, Ícaro, Eduardo, Patrick; Erick Varão, Wellington Reis, Geovani, Fávio Lima; Kelvin e Wallyson.

Escalação do Volta Redonda: Dida; Welligton Silva, Iran, Thomas Kayck, Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcos, Igor Bolt, Wendson; Pedrinho e Rafael Lucas.

Retrospecto de ABC x Volta Redonda

ABC:

ABC 1 x 1 Paysandu (Série C)

ABC 1 x 0 Campinense (Série C)

Altos 2 x 1 ABC (Série C)

VOLTA REDONDA: