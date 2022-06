Onde assistir América MG x Ceará ao vivo, horário e escalações (08/06)

Sem perder três partidas seguidas no Brasileirão, o América Mineiro recebe o Ceará nesta quarta-feira, 8 de junho, pela décima rodada da competição. A bola vai rolar a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo. Confira as informações e saiba onde assistir América MG x Ceará ao vivo hoje.

Onde assistir América MG x Ceará ao vivo hoje?

O jogo entre América MG e Ceará hoje no Brasileirão tem transmissão ao vivo do Premiere.

Disponível somente aos assinantes, o pay-per-view pode ser encontrado entre as mais diferentes operadoras de TV por assinatura. Para assistir, o torcedor deve obter o pacote de canais em sua programação.

Outra opção é a plataforma para acompanhar online através do celular, tablet, computador e até na própria smart TV em casa. Se você é assinante Globo Play e possui o Premiere, também pode curtir como e onde quiser.

Informações do jogo América MG x Ceará ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, em Minas Gerais

Arbitragem: Douglas Marques das Flores

Onde assistir: Premiere

+Tabela Liga das Nações de Vôlei Masculino 2022: jogos e classificação

Escalação do América MG x Ceará:

Matheusinho, Jori e Paulinho seguem em trabalho de recuperação.

Escalação do América MG: Jaílson; Patric, Conti, Eder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê, Gustavinho; Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini

Luiz Otávio, Richard e Lima seguem lesionados e por isso desfalcam o Ceará nesta quarta-feira.

Escalação do Ceará: João Ricardo; Michel, Messias, Gabriel Lacerda, Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard, Erick, Vinícius; Mendoza e Cleber. Técnico: Dorival Junior

Como estão América MG e Ceará no Brasileirão?

Ocupando a 5ª posição da tabela com 14 pontos, o América contabiliza três rodadas seguidas sem perder uma partida e, por isso, entra em campo nesta quarta disposto a suar a camisa para garantir o melhor desempenho que puder. Isso porque, com o resultado positivo hoje, segue para a segunda posição onde fica somente um ponto atrás do líder, o Corinthians.

Do outro lado, o Ceará vem na 16ª posição com 10 pontos conquistados até aqui, sendo duas vitórias, quatro empates e três derrotas. Com esse desempenho, o grupo cearense precisa dos três pontos nesta quarta para se afastar da zona de rebaixamento, já que é o primeiro colocado fora da degola. Nas últimas cinco rodadas, não perder nenhum jogo.

Últimos jogos de América MG x Ceará

Com o fim da fase de grupos entre as competições da Conmebol, as equipes puderam focar 100% no Campeonato Brasileiro entre as rodadas iniciais.

O América vem de três partidas sem perder no Brasileirão, mas no dia 25 de maio foi derrotado pelo Independiente del Valle na última rodada da Libertadores, eliminado ad competição.

América MG:

Independiente del Valle 3 x 0 América (Libertadores)

Corinthians 1 x 1 América (Brasileirão)

América 2 x 1 Cuiabá (Brasileirão)

Do outro lado, o Ceará garantiu-se nas oitavas de final da Sul-Americana ao terminar em primeiro no grupo. Na última rodada venceu o Independiente, contabilizando oito partidas sem perder.

Ceará:

São Paulo 2 x 2 Ceará (Brasileirão)

Fortaleza 0 x Ceará 1 (Brasileirão)

Ceará 1 x 1 Coritiba (Brasileirão)