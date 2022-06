Onde assistir América MG x Cuiabá ao vivo, horário e escalações (04/06)

Pela abertura da nona rodada no Brasileirão Série A, os elencos de América Mineiro e Cuiabá disputam neste sábado, 4 de junho, os três pontos a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir América Mineiro x Cuiabá hoje.

Onde assistir América MG x Cuiabá ao vivo hoje?

Quer saber onde assistir América MG e Cuiabá ao vivo hoje? O torcedor deve sintonizar o Premiere, a partir das 16h30, quatro e meia da tarde, no horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura no formato de canal, onde o torcedor pode deve sintonizar em sua programação o Premiere e curtir todos os lances do seu time do coração.

Mas, se você não possui a TV paga, então pode acompanhar o Premiere em sua plataforma pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV, se for assinante do Globo Play.

Informações do jogo América MG x Cuiabá hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Arbitragem: Raphael Claus (FIFA)

Onde assistir: Premiere

+ Quanto Neymar ganha por dia no PSG em 2022?

Como estão América MG e Cuiabá no Brasileirão?

Depois de um belo início de temporada no Brasileirão, o América soma nas últimas semanas três partidas sem vencer, preocupando os torcedores e principalmente a Diretoria do clube. Em 10º lugar com 11 pontos, os mineiros contabilizam três vitórias, dois empates e três derrotas.

Do outro lado, o Cuiabá está em uma situação ainda mais crítica. Em 17º lugar com 8 pontos, o grupo mato-grossense está na zona de rebaixamento, sendo o primeiro a puxar a fila da degola. Se quiser escapar, precisa vencer o confronto deste sábado e torcer por tropeços dos adversários na rodada.

Escalações de América MG x Cuiabá:

Para o Coelho, os jogadores Índio Ramirez, Conti, João Paulo, Pedrinho, Wellington Paulista, Everaldo, Eduardo e Jori seguem em recuperação.

Escalação do América MG: Jaílson; Marlon, Iago Maidana, Patric, Luan Patrick; Alê, Lucas Kal, Juninho, Gustavinho; Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini

Elton segue como o principal desfalque do Cuiabá.

Escalação do Cuiabá: Walter; Daniel Guedes, Marllon, Alan Empereur, Uendel; Valdívia, Pepê, Cristhian Rivas, Alesson; Felipe Marques e Brito e Brito. Técnico: William Araujo de Souza