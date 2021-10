Onde assistir América MG x Fortaleza ao vivo e horário do jogo (30/10)

América MG e Fortaleza se enfrentam neste sábado, 30, a partir das 21 horas, em partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Independência, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir América MG x Fortaleza ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir América MG x Fortaleza ao vivo?

O jogo do América MG x Fortaleza hoje ocorre a partir das 21h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 30 de outubro 2021

Horário: 21 horas (horário de Brasília)

Local: Arena Independência – Belo Horizonte (MG)

Onde assistir América MG x Fortaleza ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

Com vitória na última rodada diante do Santos, a equipe do América MG chegou aos 35 pontos e abriu seis de vantagem para a zona do rebaixamento. Em 10º lugar, uma nova vitória do Coelho pode fazer o clube se aproximar do G-6 e passar a sonhar com uma vaga na Libertadores.

Por outro lado, o Fortaleza chega ao duelo logo depois de ser eliminado nas semifinais da Copa do Brasil 2021. No entanto, o clube segue nas primeiras posições do Brasileirão e está em quarto lugar no campeonato, vindo de três vitórias consecutivas. Um novo triunfo pode levar Leão até a vice-liderança.

Qual a provável escalação de América MG x Fortaleza?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h, a bola rola para o jogo do América MG x Fortaleza hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

América MG: Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício.

Fortaleza: Marcelo Boeck (Felipe Alves); Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Melo e Tinga; Felipe, Éderson e Lucas Lima; Edinho, Romarinho e David.

