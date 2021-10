Lista da convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira, 29/10, a Seleção Brasileira para os dois jogos de novembro nas Eliminatórias Sul-Americanas contra Colômbia e Argentina. A novidade na lista é a volta de Philippe Coutinho, meia do Barcelona, além da ausência de jogadores brasileiros que atuam no futebol brasileiro. Confira a convocação completa de Tite da Seleção Brasileira para novembro nas Eliminatórias 2021.

Convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias 2021

Goleiros:

Ederson (Man City)

Alisson (Liverpool)

Gabriel Chapecó (Grêmio)

Laterais:

Danilo (Juventus)

Emerson Royal (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros:

Éder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Meias:

Gerson (Olympique de Marseille)

Lucas Paquetá (Lyon)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Fred (Manchester United)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Atacantes:

Antony (Ajax)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Matheus Cunha (Atlético de Madrid)

Neymar (PSG)

Raphinha (Leeds)

Novidades na convocação da Seleção Brasileira de Tite nas Eliminatórias 2021

O retorno de Philippe Coutinho, meia do Barcelona, chamou a atenção dos torcedores após a divulgação da lista da seleção. O jogador, que acabou de voltar de lesão, vem mostrando pouco desempenho em campo pelo time da Catalunha, o que fez com internautas criticassem a escolha de Tite.

Roberto Firmino, do Liverpool, também está de volta ao time do Brasil. Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, também ganhou oportunidade com Tite.

Já a ausência de atletas que disputam o Campeonato Brasileiro também chamou a atenção. O goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, é o único que joga no futebol brasileiro e está na lista de convocados. O pedido foi acatado pela CBF já que o torneio está acabando e a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, principal alvo do treinador, se aproxima cada vez mais.

+ Nomes para assumir ao comando do Barcelona em 2021

Quais são os jogos do Brasil em novembro pelas Eliminatórias 2021?

A Seleção Brasileira entra em campo para disputar os dois últimos confrontos do ano. No dia 11 de novembro, recebe a Colômbia em São Paulo pela 13ª rodada enquanto na terça-feira, dia 16, visitará a Argentina para o maior clássico sul-americano de futebol.

Neste momento o Brasil está em primeiro lugar na classificação das Eliminatórias com 31 pontos, ou seja, mantém a vantagem em seis pontos diante o vice-colocado, os hermanos, próximo de assegurar a vaga ao Mundial.

Confira a tabela de jogos de novembro nas Eliminatórias para a Copa de 2022.

Brasil x Colômbia

Quinta-feira, 11 de novembro de 2021, às 21h30 na Neo Química Arena

Argentina x Brasil

Terça-feira, 16 de novembro de 2021, às 20h30 no Estadio San Juan del Bicentenario, na Argentina