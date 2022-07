Onde assistir América MG x RB Bragantino hoje e horário (17/07)

Encerrando a rodada no fim de semana, as equipes disputam neste domingo, 17 de julho

Neste domingo, 17 de julho, o torcedor quer saber onde assistir América MG x RB Bragantino! Pela décima sétima rodada do Brasileirão, as equipes disputam os três pontos no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a partir das 19h (Horário de Brasília). Confira a seguir todas as informações e onde assistir o jogo de hoje.

Ambas as equipes buscam os três pontos para subirem na classificação e assim se afastarem da zona de rebaixamento.

Onde assistir América MG x RB Bragantino hoje

Onde assistir América MG x RB Bragantino hoje vai ser no SporTV, Premiere e Globo Play, a partir das 19h (Horário de Brasília), neste domingo pela rodada do Brasileirão.

Para a infelicidade do torcedor, o confronto não tem transmissão pela TV aberta. No entanto, os canais exibem todas as emoções através das operadoras de TV por assinatura em todos os estados do país. Basta sintonizar e curtir cada um dos lances.

Online, o torcedor deve estar ciente de que onde assistir América MG x RB Bragantino hoje é no Globo Play, com disponibilidade no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Onde assistir América MG x RB Bragantino hoje: SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA) / VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Como chegam as equipes para o jogo de hoje no Brasileirão?

O América Mineiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento no Brasileirão. Em 16º lugar com 18 pontos, o elenco de Vagner Mancini venceu até aqui na competição cinco vitórias, três empates e oito derrotas, com o desempenho tem doze gols marcados e dezoito gols sofridos dentro e fora de campo. Na última rodada do Brasileirão, o Coelho perdeu para o Internacional por 1 a 0, jogando fora de casa.

No meio da semana, o elenco mineiro superou por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Por outro lado, o RB Bragantino tem mostrado certos problemas dentro de campo. O grupo aparece na 12ª posição da tabela com 21 pontos, contabilizando cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas. Nos números, o time paulista soma 24 gols marcados, enquanto tem vinte sofridos. Por isso, sob o comando do técnico Vagner Mancini, vem em busca dos três pontos hoje de todas as maneiras.

Na última rodada venceu o Avaí por 4 a 0, com gols de Luan Cândido, Hélinho, Bruno Praxedes e Alerrandro.

Últimos jogos de América MG x RB Bragantino

RB Bragantino 1 x 1 América MG – 27/11/2021 – Brasileirão

América MG 0 x 2 RB Bragantino – 23/08/2021 – Brasileirão

América MG 2 x 0 RB Bragantino – 08/10/2019 – Série B do Brasileirão

RB Bragantino 2 x 0 América MG – 11/06/2019 – Série B do Brasileirão

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Disputado em 38 rodadas, o Campeonato Brasileiro na Série A reúne vinte equipes dos mais diferentes estados do país em uma competição com muita qualidade e talentos no futebol.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado é o campeão, os seis primeiros ganham vaga na Libertadores, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada – onde assistir América MG x RB Bragantino

1 Palmeiras – 30 pontos

2 Corinthians – 29 pontos

3 Internacional – 28 pontos

4 Atlético MG – 28 pontos

5 Fluminense – 27 pontos

6 Athletico PR – 27 pontos

7 São Paulo – 23 pontos

8 Santos – 22 pontos

9 Flamengo – 21 pontos

10 Botafogo – 21 pontos

11 RB Bragantino – 21 pontos

12 Goiás – 20 pontos

13 Cuiabá – 19 pontos

14 Coritiba – 19 pontos

15 América MG – 18 pontos

16 Avaí – 18 pontos

17 Ceará – 18 pontos

18 Atlético GO – 17 pontos

19 Juventude – 12 pontos

20 Fortaleza – 11 pontos

