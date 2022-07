Onde assistir América x Goiás hoje (03/07): transmissão e horário

Disputando a décima quinta rodada do Brasileirão, saiba onde assistir América x Goiás hoje. No Estádio Independência, em Belo Horizonte, as equipes entram em campo neste domingo (03/07), a partir das 18h (Horário de Brasília), com transmissão para todos os estados do Brasil. Dessa maneira, saiba onde assistir hoje.

O Coelho venceu o Botafogo pela Copa do Brasil na última quinta-feira, enquanto o Goiás superou o Cuiabá dentro de casa pelo Brasileirão.

Onde assistir América x Goiás hoje ao vivo?

Horário: 18h (horário de Brasília)

Onde assistir América x Goiás: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira / VAR: Pablo Ramon Gonçalves

O Premiere e o GloboPlay vão passar o jogo do América x Goiás hoje ao vivo neste domingo, 3 de julho, pela rodada do Brasileirão a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pelo canal aberto, o torcedor deve sintonizar o pay-per-view para curtir todas as emoções da rodada hoje. Este é o único meio de acompanhar o jogo em todos os estados do Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura pelo valor de R$59,90 até R$89,90, em diferentes pacotes.

Online, o serviço de streaming Globo Play é quem transmite o Brasileirão, com acesso para aplicativo de celular, tablets, computador e na smart TV.

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Prováveis escalações do América x Goiás:

Patric, suspenso, é desfalque para o técnico Vagner Mancini. Já Iago Maidana, Eduardo e Berrío seguem lesionados e e indisponíveis.

Escalação do América MG: Matheus; Danilo Avelar, Éder Ferreira, Patrick, Raúl Cáceres; Lucas Kal, Pedrinho, Juninho, Ale; Everaldo e Wellington Paulista.

Hugo, Sidimar e Luiz Filipe são desfalques por lesão ao técnico Jair Ventura.

Escalação do Goiás: Tadeu; Caetano, Yan Souto, Reynaldo; Maguinho, Caio Vinícius, Matheus Sales, Juan Pablo; Élvis, Vinicius e Pedro Raul.

Como estão as equipes América e Goiás na temporada?

O América Mineiro venceu o Botafogo na primeira rodada das oitavas da Copa do Brasil e, por isso, entra em campo neste domingo com todo o gás necessário para conquistar a vitória. O desempenho do Coelho tem o objetivo de melhorar e, com a volta de alguns atletas como Wellington Paulista, o técnico Vagner Mancini parece ter mais cartas na manga daqui para frente.

Ocupando a 17ª posição com quinze pontos, o time mineiro não vence no Brasileirão há cinco rodadas e, por isso, aparece na zona de rebaixamento, com quatro vitórias, três empates e sete derrotas. Até aqui foram catorze gols marcados, enquanto a defesa sofreu 17 em casa e fora.

O Goiás, por outro lado, conseguiu reverter o seu mal desempenho ao vencer o Cuiabá por 1 x 0, na última rodada do Brasileirão. O elenco goiano subiu para a 14ª posição com dezessete pontos, contabilizando quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. O grupo mostra um futebol regular dentro de campo, já que só marcou 14 gols, enquanto tomou dezessete até aqui, deixando claro a deficiência da defesa.

Na Copa do Brasil, ficou no empate sem gols com o Atlético Goianiense pelas oitavas, no primeiro jogo da fase.

