Onde vai passar Goiás x América MG ao vivo hoje e horário - 26/10

Equipes disputam a 34ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira; equipes estão no meio da tabela

As equipes de Goiás x América MG tem compromisso marcado nesta quarta-feira, 26 de outubro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. No Estádio da Serrinha, em Goiânia, a bola vai rolar às 21h45 (horário de Brasília), com transmissão na TV aberta.

Onde vai passar Goiás x América MG hoje ao vivo

O jogo do Goiás x América MG hoje vai passar na Globo e Premiere, às 21h45 (Horário de Brasília) com transmissão entre os estados determinados na rodada do Brasileirão.

Pela TV aberta, o canal da Globo exibe aos estados de GO e MG ao vivo e de graça. Para quem mora em outros estados dá para assistir no Premiere, pay-per-view disponível por valor extra na mensalidade na TV paga.

Para quem preferir, dá para sintonizar o GloboPlay de graça, a plataforma de streaming no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv. Porém, apenas aos estados que o jogo será transmitido.

Data: 26 de outubro de 2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha

TV: Globo e Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

+Galvão na Globo? Narrador renova com a emissora, segundo colunista

Informações de Goiás x América MG no jogo de hoje

O Goiás entra em campo nesta quarta-feira depois de vencer o Cuiabá no fim de semana. Em décima quarta posição com 41 pontos, contabiliza dez vitórias, onze empates e onze derrotas no Brasileirão. Enquanto corre contra o rebaixamento o elenco busca pontuar e escapar da parte de baixo da tabela, praticamente sem brigar por vagas em competições internacionais.

Do outro lado, o América Mineiro vem na nona posição do Campeonato Brasileiro com 45 pontos, conquistados em 13 vitórias, seis empates e 14 derrotas dentro e fora de casa. O principal objetivo do Coelho na reta final do torneio é conquistar um espaço na Libertadores do ano que vem, com adversários fortes na concorrência.

+ Enquete a Fazenda 2022: quem deve vencer a 7ª Prova do Fazendeiro?

Agenda de jogos da rodada do Brasileirão

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, reta final da temporada, dez partidas serão disputadas entre a terça, quarta e quinta-feira.

O destaque fica para o duelo entre Corinthians e Fluminense, além de Internacional contra o Ceará. Confira todos os jogos da rodada.

Flamengo 2 x 1 Santos

Athletico PR 1 x 3 Palmeiras

Quarta-feira (26/10):

19h30 - Botafogo x RB Bragantino

21h45 - Corinthians x Fluminense

21h45 - Internacional x Ceará

21h45 - Goiás x América MG

Quinta-feira (27/10):

19h - Fortaleza x Coritiba

19h - São Paulo x Atlético GO

19h30 - Atlético MG x Juventude

20h - Cuiabá x Avaí

+ Qual foi o último título do Corinthians? Jejum a 3 anos