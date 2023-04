Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Grêmio hoje - 29/04/23

Onde assistir ao vivo e horário do jogo do Grêmio hoje – 29/04/23

Direto da Arena Pantanal, Cuiabá e Grêmio disputam a terceira rodada do Brasileirão da Série A neste domingo, 30 de abril, às 18h30 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir jogo do Grêmio hoje na televisão e na internet ao vivo em qualquer lugar do Brasil.

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje?

A partida entre Cuiabá e Grêmio hoje tem transmissão no Premiere, pay-per-view, disponível apenas em operadoras de televisão por assinatura.

Isso significa que nenhum canal da TV aberta vai exibir a partida do Brasileirão neste domingo. Só dá para assistir quem é cliente do Premiere na televisão paga.

Para acompanhar o jogo do Grêmio na internet, o torcedor deve sintonizar o GloboPlay ou o aplicativo do Premiere. Ambas as opções só estão disponíveis para quem é cliente das plataformas.

Se você tem a assinatura avulsa no Premiere, pode assistir no aplicativo do celular, tablet, smartv ou no próprio site do produto (premiere.globo.com).

Já no GloboPlay é necessário ter o pacote com a transmissão do Premiere ao vivo. Entre no site (globoplay.globo.com) e escolha a melhor opção ao seu bolso.

Escalações de Cuiabá x Grêmio

O jogo do Grêmio e Cuiabá neste domingo é importante para os dois elencos. Por isso, ambos os times deverão colocar em campo o que tem de melhor para disputarem os três pontos. Confira as prováveis escalações:

Cuiabá : Walter; Mateusinho, Marllon, Allyson, PK; Raniele, Denilson, Ceppelini; Iury Castilho, Deyverson e Negueba.

: Walter; Mateusinho, Marllon, Allyson, PK; Raniele, Denilson, Ceppelini; Iury Castilho, Deyverson e Negueba. Grêmio: Gabriel; Fábio, Bruno Alves, Kannemann, Diogo Barbosa; Lucas Silva, Bitello, Nathan, Cristaldo; Vina e Luis Suárez.

Em qual posição o Grêmio está - Jogo do Grêmio hoje

Com uma vitória e uma derrota, o Grêmio ocupa a 13ª posição com três pontos. De volta à elite do Brasileiro depois de conquistar o acesso, o time gaúcho estreou com vitória contra o Santos em casa.

Na segunda rodada, perdeu para o Cruzeiro como visitante. O jogo deste domingo poderá recolocar o Tricolor de Porto Alegre na parte de cima da tabela.

O árbitro Bruno Arleu de Araujo vai apitar o jogo do Grêmio hoje contra o Cuiabá, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Os auxiliares escalados foram Bruno Boschilia, Carlos Henrique Alves de Lima Filho e o quarto árbitro Luiz Paulo de Moura Pinheiro.

Para o VAR, a escala de arbitragem decidiu que Rodrigo Nunes de Sa será o responsável por analisar cada lance do confronto do Brasileirão envolvendo possíveis pênaltis, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

