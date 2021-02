Onde assistir aos jogos do Brasileirão de hoje, domingo (21/2)

Com o Campeonato Brasileiro entrando na fase final, Flamengo e Inter se enfrentam neste domingo (21), às 16h, no Maracanã, em um jogo com cara de final. Em caso de vitória do Colorado, os gaúchos faturam o título, já se os cariocas vencerem, a decisão fica para a última rodada.

Além da decisão entre Flamengo e Inter, Corinthians e Vasco fazem então jogo da vida para ambas equipes. Enquanto Timão precisa da vitória para sonhar com a Libertadores, o Cruz-maltino precisa dos três pontos para escapar da zona do rebaixamento.

No duelo entre Santos e Fluminense, o Peixe pode conquistar sua vaga para à próxima Libertadores, mas para isso precisa vencer o Tricolor das Laranjeiras por qualquer placar.

Inter pode ser campeão do Brasileirão nesta rodada, mas precisa precisa de vitória diante do Como assistir partida do Brasileirão de domingo.

Flamengo x Inter: domingo, às 16h, Brasileirão hoje

Flamengo e Inter se enfrentam neste domingo (21), em partida da 37ª rodada do Brasileirão, no Estádio do Maracanã.

- PUBLICIDADE. -

Onde assistir Flamengo e Inter: Rede Globo, Premiere e SporTV

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes e Caio Vidal; Yuri Alberto.

Corinthians x Vasco – 16h – Brasileirão hoje

Onde assistir Corinthians e Vasco: Rede Globo e Premiere

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Xavier e Cantillo; Gustavo Mosquito, Cazares e Mateus Vital; Léo Natel.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castan, Marcelo Alves (Ricardo Graça) e Henrique; Bruno Gomes, Leo Gil (Andrey) e Benítez (Carlinhos); Yago Pikachu (Ygor Catatau), Cano e Talles (Juninho).

Sport x Atlético-MG – 16h- Brasileirão hoje

- PUBLICIDADE -

Sport e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, com o galo em busca do G-4 e o Leão tentando se escapar da zona do rebaixamento

Onde assistir Sport x Atlético-MG: Rede Globo e Premiere

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Sasha e Eduardo Vargas.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Adryelson, Rafael Thyere, Chico e Júnior Tavares; Marcão, Ronaldo Henrique, Thiago Neves e Marquinhos; Dalberto.

Santos x Fluminense – 18h15 – Brasileirão hoje

Enquanto Peixe busca vitória para se consagrar na Libertadores, Tricolor apenas cumpre tabela na competição

Onde assistir Sport x Atlético-MG: Rede Globo e Premiere.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, Marcos Leonardo, Lucas Braga e Jean Mota

- PUBLICIDADE -

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Grêmio x Athletico-PR – 18h15 – Brasileirão hoje

Onde assistir Grêmio x Athletico: Rede Globo e Premiere

Provável escalação do Athletico: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian (Vitinho), Léo Cittadini e Carlos Eduardo; Nikão e Renato Kayzer.