Onde assistir Athletico PR x América MG ao vivo e horário (21/08)

Eliminados da Copa do Brasil no meio da semana, Athletico PR e América Mineiro entram em campo buscando dar a volta por cima neste domingo, 21 de agosto, a 23ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para às 18h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, e onde assistir Athletico PR x América MG ao vivo vai ser no Premiere.

O jogo do Athletico e América terá transmissão do Premiere e GloboPlay, a partir das seis da tarde (Horário de Brasília).

Para todos os estados do Brasil, o pay-per-view vai exibir as emoções do duelo do Brasileirão ao vivo, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Para acompanhar basta ligar o canal ao vivo e assistir se obter em seu pacote de programação. O Premiere deve ser comprado por valor extra na mensalidade, entre R$ 59,90, até R$ 89,90 através do site www.premeire.globo.com.

Outra opção é assistir através do GloboPlay, serviço de streaming apenas para assinantes. O torcedor pode sintonizar a plataforma no celular, tablet, computador ou smart TV, somente em aparelhos que são compatíveis com o produto da Globo.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Marcio Henrique de Gois

Prováveis escalações de Athletico PR x América MG

Para Felipão, Vitor Roque está de volta para o grupo, enquanto não tem novas baixas para o jogo deste domingo. No meio da semana, o grupo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, mas tem a Libertadores para poupar atletas.

Provável escalação do Athletico PR: Bento; Kehllven, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner; Hugo Moura, Alex Santana, David Terans; Cannobio, Vitor Roque e Cuello.

Vagner Mancini, técnico do Coelho, ainda tem o desfalque de Éder, Conti e Juninho, lesionados, e Luan, suspenso.

Provável escalação do América MG: Matheus; Patric, Ricardo Silva, Iago Maidana, Marlon; Luca Kal, Alê, Benítez; Everaldo, Pedrinho e Henrique Almeida.

Athletico PR e América MG

Eliminado da Copa do Brasil durante a semana pelo Flamengo, o Athletico Paranaense de Felipão tenta se recompor enquanto mantém-se focado no Brasileirão. Ocupando a 5ª posição com 37 pontos, contabiliza onze vitórias, quatro empates e sete derrotas, com aproveitamento de 56%. Como mandante, o grupo tem 6 triunfos, apenas uma derrota e três empates, enquanto vem de derrota também para o Flamengo na última rodada.

O América, por outro lado, mantém a marca de quatro vitórias seguidas no Brasileirão, ocupando a 8ª posição com 30 pontos, somando nove vitórias, três empates e dez jogos perdidos na temporada. O ataque do Coelho, no entanto, é o terceiro menos efetivo, somando aproveitando de 45% e 18 gols marcados e 23 sofridos dentro e fora de casa. Na última rodada venceu o Santos, enquanto foi derrotado pelo São Paulo no meio da semana pela Copa do Brasil.

Programação de jogos de futebol hoje domingo:

A programação de futebol neste domingo conta com muito mais jogos de futebol do que Athletico e América Mineiro. Por isso, o torcedor deve ficar atento para os principais confrontos se quiser saber tudo o que está rolando no cenário nacional e internacional.

Brasileirão Série A – Onde assistir Athletico PR x América MG ao vivo

Juventude x Botafogo – 11h

Palmeiras x Flamengo – 16h

RB Bragantino x Ceará – 18h

Fortaleza x Corinthians – 18h

Atlético GO x Cuiabá – 18h

Athletico PR x América MG – 18h

Santos x São Paulo – 19h

Brasileirão Série B

Grêmio x Cruzeiro – 16h

Brasileirão Série C

Botafogo SP x Volta Redonda – 11h

Vitória x Paysandu – 16h

Aparecidense x Mirassol – 19h

Brasileirão Série D

Tocantinópolis x São Bernardo – 15h30

ASA x Pouso Alegre – 16h

Brasileirão Sub 20

Corinthians x América MG – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Real Brasília – 10h30

São Paulo x Ferroviária – 20h

Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt x Colônia – 10h30

Bochum x Bayern de Munique – 12h30

Campeonato Inglês

Leeds x Chelsea – 10h

West Ham x Brighton – 10h

Newcastle x Manchester City – 12h30

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Valencia – 12h30

Atlético de Madrid x Villarreal – 14h30

Real Sociedad x Barcelona – 17h

Campeonato Italiano

Empoli x Fiorentina – 13h30

Napoli x Monza – 13h30

Atalanta x Milan – 15h45

Bologna x Verona – 15h45

Campeonato Francês

RC Strasbourg x Reim – 08h

Angers x Brest – 10h

Clermont x Nice – 10h

Montpellier x Auxerre – 10h

Toulose x Lorient – 10h

Rennes x Ajaccio – 12h

Lille x PSG – 15h45

