Onde assistir Athletico PR x Ceará AO VIVO e horário do jogo hoje (10/11)

Athletico PR e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 18h30, em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena da Baixada, mas com transmissão na TV fechada e streaming. Saiba então onde assistir Athletico PR x Ceará hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Athletico PR x Ceará hoje?

O jogo do Athletico PR x Ceará hoje ocorre a partir das 18h30 e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo sela TNT Sports ou pelos serviços de streaming HBO MAX e Estádio TNT Sports. A partida também terá exibição no Youtube da Jovem Pan.

Por fim, o torcedor também poderá assistir no Furacão Live, plataforma streaming do Athletico que exibe as partidas do clube aos assinantes. A assinatura do Furacão Live custa R$ 24,90 por mês, mas caso o torcedor seja um Sócio Furacão, já possui acesso garantido à plataforma.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada – Curitiba (PR)

Onde assistir Athletico PR x Ceará hoje: Estádio TNT Sports, TNT Sports, HBO Max, Youtube Jovem Pan e Furacão Live

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de vitória por 2 a 0 diante do RB Bragantino, o Furacão voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após seis jogos. Com o triunfo, a equipe paranaense chegou aos 38 pontos e abriu oito de vantagem para a zona do rebaixamento. Atual 11º colocado, o Rubro-negro vai em busca da segunda vitória seguida, para saltar à primeira parte da tabela.

Por outro lado, a equipe do Ceará venceu o Cuiabá pelo placar mínimo e chegou aos 39 pontos. Em 10º na tabela, o Vozão vem de duas vitórias consecutivas, mas está de olho nas vagas para os torneio internacionais. Clube não perde há quatro partidas do campeonato.

Relembre o último jogo entre Ceará x Athletico PR:

Qual a provável escalação de Athletico PR x Ceará?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 18h30, a bola rola para o jogo do Athletico PR x Ceará hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Christian e Abner; Nikão, Renato Kayzer (Bissoli) e Terans.

Ceará: João Ricardo; Gabriel Dias, Gabriel Lacerda, Klaus e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Vina e Mendoza; Erick e Cléber.

