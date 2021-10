Onde assistir Athletico x Santos ao vivo e horário do jogo hoje (30/10)

Athletico PR e Santos se enfrentam neste sábado, 30, a partir das 17h, em partida da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena da Baixada, mas com transmissão na TV fechada e streaming. Saiba então onde assistir Athletico x Santos ao vivo.

Onde assistir Athletico x Santos ao vivo?

O jogo do Athletico x Santos hoje ocorre a partir das 17 horas e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. no entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo na TNT Sports ou pelo serviço de streaming HBO MAX ou o Estádio TNT Sports.

Por fim, o torcedor também poderá assistir no Furacão Live, plataforma streaming do Athletico que exibe as partidas do clube aos assinantes. A assinatura do Furacão Live custa R$ 24,90 por mês, mas caso o torcedor seja um Sócio Furacão, já possui acesso garantido à plataforma.

Data: 30 de outubro 2021

Horário: 17 horas (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada – Curitiba (PR)

Onde assistir Athletico x Santos ao vivo: Estádio TNT Sports, TNT Sports, HBO Max e Furacão Live

Como as equipes chegam ao jogo?

Classificado à final da Copa do Brasil, o Athletico chega ao confronto em momento de euforia na temporada. Além de estar na decisão do torneio nacional, disputa o título da Sul-americana. Já no Brasileiro, vem de quatro partidas sem vitórias e inicia a rodada na 12ª posição da tabela de classificação.

Por outro lado, o time do Santos venceu o confronto diante do Fluminense no meio de semana e escapou da zona do rebaixamento. Com o triunfo diante do Tricolor, o Peixe chegou aos 32 pontos e está na 16ª posição. Entretanto, uma derrota pode retornar o time à zona da degola.

Na partida de ida do Brasileirão, o Peixe venceu o Furacão por 2 a 1. Relembre:

Qual a provável escalação de Athletico x Santos?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. No entanto, o Furacão deve atuar com time misto. A partir então do horário das 17h, a bola rola para o jogo do Athletico x Santos hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Athletico-PR: Santos; Zé Ivaldo (Canesin), Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick, Christian (Léo Cittadini) e Abner; Terans, Pedro Rocha (Nikão) e Bissoli (Renato Kayzer).

Santos: João Paulo; Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Carlos Sánchez, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Ângelo, Lucas Braga e Diego Tardelli.

