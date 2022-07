Onde assistir Atlético GO x América MG (24/07): horário e transmissão

Equipes duelam neste domingo, 24 de julho, pela última rodada do primeiro turno no Brasileirão

Fique por dentro do Brasileirão e saiba onde assistir Atlético GO x América MG hoje. Jogando no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, as equipes disputam os três pontos neste domingo, 24 de julho, pela décima nona rodada, a última do primeiro turno. A partida tem início às 18h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Confira todas as informações do jogo de hoje no texto a seguir.

Onde assistir Atlético GO x América MG hoje?

O jogo do Atlético GO x América MG hoje terá transmissão do Premiere e Globo Play, a partir das 18h (Horário de Brasília), neste domingo pela rodada do Brasileirão.

Sem qualquer tipo de transmissão no canal aberto, o torcedor pode acompanhar o futebol através do canal do Premiere, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. A plataforma de canais só está disponível por valor extra na mensalidade do assinante.

De maneira online, onde assistir Atlético GO x América MG hoje vai er no Globo Play, serviço de streaming disponível em acesso no tablet, computador, smart TV e celular.

Ambos os times estão na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense vem na 18ª posição com 17 pontos, contabilizando quatro vitórias, cinco empates e nove derrotas na temporada. O grupo de Jorginho pode escapar da degola se vencer o jogo deste domingo, contando com o apoio da torcida em casa. Na última rodada, o Atlético perdeu para o Athletico.

Do outro lado vem o América, que também vem de derrota na semana para o Palmeiras, atual líder da competição. O Coelho quer ser recuperar, já que está há três rodadas sem pontuar no Brasileirão. Em 17º lugar com 18 pontos, o grupo mineiro contabiliza cinco vitórias, três empates e dez derrotas. Se vencer, sobe até duas posições na tabela de classificação.

Zona de rebaixamento no Brasileirão 2022

Não é nada fácil para um time escapar da zona de rebaixamento no Brasileirão. Neste momento ocupam a degola América Mineiro, o primeiro dentro da parte de baixo, o Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude.

O América é quem possui a vantagem com relação aos outros, com 18 pontos. No entanto, o seu desempenho dentro de campo tem deixado a desejar e por isso o esforço é redobrado por parte dos jogadores. A pressão por parte da torcida aumenta, e a tarefa tornar-se ainda mais complicada.

Já o Atlético também passa por uma difícil situação, onde não vence há cinco rodadas no Brasileirão. O elenco só depende de si mesmo para escapar da degola.

Confira como está a tabela na parte de baixo até o fim do primeiro turno do Brasileirão em 2022.

Atlético GO x América MG – 19ª rodada do Brasileirão

Horário : 18h (Horário de Brasília)

: 18h (Horário de Brasília) Local : Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia Onde assistir Atlético GO x América MG hoje: Premiere e Globo Play

Premiere e Globo Play Arbitragem : Jean Pierre Goncalves Lima

: Jean Pierre Goncalves Lima VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

