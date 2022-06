Onde assistir Atlético GO x Avaí ao vivo, horário e escalações hoje (08/06)

Pela décima rodada do Brasileirão, as equipes de Atlético Goianiense e Avaí se enfrentam nesta quarta-feira, 8 de junho de 2022, com a bola rolando no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partir das 20h30 (Horário de Brasília), a partida tem transmissão pela televisão. Saiba onde assistir Atlético GO x Avaí ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético GO x Avaí ao vivo hoje?

O jogo entre Atlético GO e Avaí hoje no Brasileirão será transmitido ao vivo no Premiere.

Com transmissão exclusiva, o canal do Premiere é o grande responsável por transmitir em todos os estados do Brasil, para os assinantes, o jogo do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. Basta sintonizar a emissora em seu televisor e curtir os melhores lances.

Outra opção é a plataforma online do Premiere, encontrada no aplicativo para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV. Se você quer tornar-se membro, basta acessar o site (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo Atlético GO x Avaí ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: Premiere 4

Escalações de Atlético GO x Avaí:

Dudu é o único desfalque dos goianos.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Ramon, Jefferson, Wanderson, Hayner; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Wellington Rato, Shaylon e Churín. Técnico: Jorginho

Bruno Cortez e Arthur Chaves estão suspensos.

Escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Raniele, Rodrigo Freitas, Diego Matos; Bruno Silva, Cléber, Eduardo Biasi; William, Bissoli e Muriqui. Técnico: Eduardo Barroca

Como estão Atlético GO e Avaí no Brasileirão?

O Atlético Goianiense conheceu o seu adversário nas oitavas da Copa do Brasil. Surpreendentemente, o Dragão vai jogar contra o Goiás em clássico regional. Enquanto aguarda, concentra-se no Brasileirão onde não faz um bom início de temporada. Em 19º lugar com apenas sete pontos conquistados, o time está na zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Avaí aparece na 14ª posição da tabela com o mesmo problema: buscando escapar da degola para que não cogite retornar até a segunda divisão no ano que vem. Com três vitórias, dois jogos empatados e quatro derrotas na competição nacional, o elenco catarinense não anota três pontos por quatro rodadas.

Confira no vídeo a seguir um dos últimos jogos entre as equipes.

Jogos da décima rodada do Brasileirão

A décima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A traz dez jogos durante a semana, começando na terça-feira, 7 de junho e seguindo até a quinta-feira.

O jogo entre Cuiabá e Corinthians abriu a rodada, seguindo com seis jogos na quarta-feira e terminando com três durante a quinta-feira.

Confira a programação completa da rodada a seguir.

Cuiabá x Corinthians

América MG x Ceará – 19h

Juventude x Athletico PR – 19h

Atlético GO x Avaí – 20h30

RB Bragantino x Flamengo – 20h30

Fluminense x Atlético MG – 21h30

Santos x Internacional – 21h30

Palmeiras x Botafogo – Quinta-feira, 09/06 às 19h

Coritiba x São Paulo – Quinta-feira, 09/06 às 20h

Fortaleza x Goiás – Quinta-feira, 09/06 às 20h

+ Chaveamento da Copa do Brasil 2022: veja os confrontos oitavas de final