Onde assistir Avaí x CSA hoje AO VIVO e horário do jogo (8/11)

Na abertura da 35ª rodada da Série B 2021, Avaí e CSA se enfrentam nesta segunda-feira, 8, a partir das 20 horas. O duelo será realizado no Estádio da Ressacada, mas com transmissão da TV fechada. Saiba então onde assistir Avaí x CSA hoje, ao vivo, e tudo sobre o confronto.

Onde assistir Avaí x CSA hoje?

O jogo do Avaí x CSA hoje ocorre a partir do horário das 20 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 8 de novembro 2021

Local: Estádio Ressacada – Florianópolis (SC)

Horário: 20 horas (horário de Brasília)

Onde assistir Avaí x CSA hoje: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Em terceiro lugar na classificação da Série B 2021, o Avaí busca o triunfo para se firmar no G-4 e colar na ponta da tabela. O clube está a cinco pontos do líder Botafogo e a quatro do vice Coritiba. Uma vitória deixa o Leão ainda mais próximo do acesso à primeira divisão.

Por outro lado, o time do CSA busca o triunfo para se aproximar do G-4. A equipe alagoana está com 54 pontos e vem de três triunfos consecutivos. O clube está a um ponto do Goiás, quarto colocado, e pode roubar a vaga do Esmeraldino em caso de triunfo.

Qual a provável escalação de Avaí x CSA?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 20 horas, a bola rola para o jogo do Avaí x CSA hoje, que o torcedor poderá assistir na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

CSA: Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Matheus Felipe, Lucão e Kevyn; Geovane, Yuri e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.

Avai: Glédson; Diego Renan, Fagner Alemão, Betão e João Lucas; Jean Cléber, Lourenço, Copete, Jadson e Valdívia; Getúlio.

