Onde assistir Avaí x Cuiabá hoje (03/07): horário e transmissão

Quer saber onde assistir Avaí x Cuiabá hoje? Neste domingo, 3 de julho, as equipes se enfrentam pela décima quinta rodada do Brasileirão, a partir das 11h (Horário de Brasília). O palco do confronto vai ser o Estádio Ressacada, em Florianópolis, com transmissão para todo o Brasil. Saiba a seguir onde assistir o jogo de hoje.

O time do Avaí empatou com o Palmeiras na última rodada, enquanto o Cuiabá perdeu para o Goiás fora de casa.

Onde assistir Avaí x Cuiabá hoje?

Horário: 11h (horário de Brasília)

Onde assistir Avaí x Cuiabá: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Jean Pierre Gonçalves Lima / VAR: Igor Junio Benevenuto

O Premiere e o Globo Play transmitem o jogo do Avaí x Cuiabá hoje no Brasileirão, domingo em 3 de julho de 2022, disponível para todos os estados do Brasil, a partir das 11h (Horário de Brasília).

O jogo não vai passar na televisão aberta, o que significa que apenas o Premiere é a maneira de assistir o futebol de hoje no país. O pacote de canais está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, como a Sky e Claro, por valores entre R$59,90 até R$89,90.

Online, o serviço de streaming Globo Play retransmite o confronto para os assinantes no celular, tablet, computador e no smart TV. Basta o torcedor acessar a plataforma com o login e a senha.

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Prováveis escalações do Avaí x Cuiabá:

William está suspenso, enquanto Renato é o desfalque para o técnico Eduardo Barroca.

Escalação do Avaí: Douglas; Cortez, Arthur Chaves, Bressan, Kevin; Raniele, Eduardo Biasi, Bruno Silva; Muriqui, Morato e Bissoli.

Para o comandante Bruno Lazaroni, o jogador Alan Empereur foi expulso na última rodada e, por isso, não pode jogar hoje. Já André segue lesionado e em trabalho de recuperação.

Escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Joaquim, Marllon, Uendel; Rafael Gaya, Camilo, Felipe Marques, Valdivia; André Luis e Élton.

Como estão as equipes na temporada?

O Avaí quebrou a sequência de vitória do Palmeiras no Brasileirão ao empatar com o clube dentro de casa na última rodada. Por 2 x 2, a equipe catarinense garantiu um ponto e subiu na classificação, ocupando a 11ª posição com dezoito pontos, contabilizando também cinco vitórias, três empates e seis derrotas então.

O desempenho do elenco tem preocupado alguns torcedores, já que permanece irregular com apenas dezessete gols marcados na competição e, na contramão, 21 sofridos dentro e fora de casa. O Avaí não disputa outra competição na temporada e, por isso, tem a oportunidade de focar 100% no Brasileirão.

O Cuiabá, por outro lado, segue na zona de rebaixamento com o alerta em alta. O time mato-grossense vem de derrota para o Goiás, com quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Em 18º lugar com treze pontos, o clube contabiliza até aqui três vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Sem disputar outras competições, o Cuiabá tem o pior ataque da temporada com apenas nove gols marcados. A defesa, além disso, já sofreu 16 gols dentro e fora de casa. Se vencer o jogo deste domingo consegue escapar da degola, mas precisa contar com tropeços dos adversários.

