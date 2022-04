Onde assistir Avaí x Goiás ao vivo, horário e escalações (25/04)

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 25 de abril, no encerramento da terceira rodada do Brasileirão

Pela terceira rodada da Série A no Brasileirão, Avaí e Goiás se enfrentam nesta segunda, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Ressacada, em Florianópolis. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Avaí x Goiás.

O elenco catarinense busca os três pontos para subir na classificação e se afastar da zona de rebaixamento. Já o time comandado por Jair Ventura precisa da vitória no confronto também sob o objetivo de deixar a degola.

Onde assistir Avaí x Goiás ao vivo hoje

O jogo do Avaí e Goiás hoje vai ser transmitido no Premiere, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Com direitos de transmissão, o pay-per-view transmite para os assinantes de todo o Brasil nesta segunda-feira. O torcedor pode escolher assistir pela TV ou no aplicativo.

Se você não é assinante da TV paga, pode encontrar o melhor pacote para você no site (www.premiere.globo.com) e acompanhar através do tablet, celular, smarTV ou computador.

Assinante GloboPlay que tem o Premiere no pacote também pode assistir através da plataforma.

Ficha técnica de Avaí x Goiás hoje:

Data: 25/04/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Arbitragem: Antonio Dib Moraes de Sousa

Onde assistir: Premiere

Escalação do Avaí x Goiás

O Avaí divulgou a relação de jogadores convocados para o jogo. Não estão os nomes de Rômulo e Renato.

Já o Goiás não poderá contar com o atacante Nicolas, jogador que ainda segue em recuperação no departamento médico.

Escalação do Avaí:​ Douglas, Cortez, Arthur Chaves, Bressan, Kevin, Raniele, Bruno Silva, Vinícius Leite, Muriqui, Morato e Copete

Escalação do Goiás: Tadeu, Jackson, Sidney, Reynaldo, Hugo, Fellipe Bastos, Caio Vinícius, Auremir, Apodi, Dada e Pedro Raul

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Avaí e Goiás

Avaí:

Internacional x Avaí – Domingo, 01/05 às 19h (Brasileirão)

Avaí x Coritiba – Segunda-feira, 09/05 às 20h (Brasileirão)

Goiás:

Goiás x Atlético-MG – Sábado, 30/04 às 18h30 (Brasileirão)

Atlético-GO x Goiás – Domingo, 08/05 às 16h (Brasileirão)

