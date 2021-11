Onde assistir Avaí x Vitória AO VIVO e horário do jogo hoje (5/11)

Avaí e Vitória se enfrentam nesta sexta-feira, 5, a partir das 19 horas, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2021. O confronto ocorre no Estádio da Ressacada, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Avaí x Vitória ao vivo e tudo sobre o jogo de hoje.

Onde assistir Avaí x Vitória ao vivo?

O jogo do Avaí x Vitória hoje ocorre a partir do horário das 19 horas e não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV ou Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 5 de novembro 2021

Local: Estádio Ressacada – Florianópolis (SC)

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Onde assistir Avaí x Vitória ao vivo: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Em terceiro lugar na tabela, o Avaí chega ao duelo vindo de vitória diante do Brasil de Pelotas. O triunfo culminou no rebaixamento da equipe gaúcha, enquanto a catarinense se manteve na terceira posição. A cinco pontos do líder Coritiba, o Leão segue com esperanças de título.

Por outro lado, a equipe do Vitória voltou a perder no campeonato e estacionou nos 33 pontos. Com o revés, o Rubro-negro se manteve na 18ª posição, mas está a cinco pontos do Brusque, primeira equipe fora do Z-4. Uma nova derrota, pode complicar a situação da equipe na tabela e deixar o clube mais próximo do rebaixamento.

Qual a provável escalação de Avaí x Vitória?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Avaí x Vitória hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Avaí: Glédson; Diego Renan, Fagner Alemão, Betão e João Lucas; Jean Cléber, Lourenço, Copete, Jadson e Valdívia; Getúlio.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace Reis, Thalisson Kelven e Roberto; João Pedro, Eduardo e Bruno Oliveira; Fabinho, David e Marcinho.

LEIA TAMBÉM

+ Datas da final da Copa do Brasil de 2021: veja o resultado do sorteio