Onde assistir Bahia x Ceará AO VIVO e horário do jogo hoje (27/10)

Bahia e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira, 27, a partir das 19h, em partida atrasada da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre na Arena Fonte Nova, mas com transmissão na tv fechada. Saiba então onde assistir Bahia x Ceará hoje ao vivo.

Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo?

O jogo do Bahia x Ceará hoje ocorre a partir das 19h e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto o torcedor poderá assistir a partida ao vivo na TNT Sports ou pelo serviço de streaming HBO MAX ou o Estádio TNT Sports. Por fim, há ainda a opção de assistir o jogo ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro.

Data: 27 de outubro 2021

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova – Salvador (BA)

Onde assistir Bahia x Ceará ao vivo: Premiere, TNT Sports, HBO MAX, Estádio TNT Sports (aplicativo de streaming).

Como as equipes chegam ao jogo?

Com a vitória na última rodada diante da Chapecoense por 3 a 0, o Tricolor chegou a quatro partidas de invencibilidade e saiu da zona do rebaixamento. Os três pontos levaram o Bahia a 31 e o clube agora ocupa a 15ª posição na tabela. No entanto, uma nova vitória pode levar o time ao 13º lugar.

Por outro lado, o Ceará empatou com o Juventude em 0 a 0 na última rodada e chegou aos 32 pontos, em 14º na classificação. Com três de vantagem para a zona do rebaixamento, a equipe do Vozão busca agora voltar a vencer no campeonato para abrir maior vantagem do Z-4 e se aproximar de uma vaga à Sul-americana.

Qual a provável escalação de Bahia x Ceará?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 19h, a bola rola para o jogo do Bahia x Ceará hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio, Matheus Bahia; Patrick, Daniel, Mugni; Raí Nascimento, Juninho Capixaba, Gilberto.

Ceará: João Ricardo; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Marlon, Fabinho; Lima, Erick, Cléber.

