Onde vai passar o jogo do Ceará x Sampaio Corrêa hoje na Copa do Nordeste (04/02)

Onde vai passar o jogo do Ceará x Sampaio Corrêa hoje na Copa do Nordeste (04/02)

Pela segunda rodada da Copa do Nordeste, Ceará e Sampaio Corrêa se enfrentam neste sábado, 4 de fevereiro, durante a fase de grupos. A bola vai rolar no jogo do Ceará hoje às 17h30 (Horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Os anfitriões buscam a primeira vitória enquanto os anfitriões buscam o segundo triunfo.

A Copa do Nordeste reúne dezesseis times na primeira fase, divididos em dois grupos de oito. Em turno único jogam por oito rodadas em pontos corridos. Os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final.

O jogo do Ceará hoje na Copa do Nordeste vai passar no SBT e site do SBT ao vivo.

Onde assistir jogo do Ceará x Sampaio Corrêa hoje

Com exclusividade aos finais de semana, o SBT detém os direitos da Copa do Nordeste na televisão aberta em toda a região do Nordeste.

A emissora exibe neste sábado o duelo entre Ceará e Sampaio Corrêa ao vivo e de graça. Porém, a transmissão vai ser apenas nos estados do Ceará, Maranhão, Piauí e Bahia.

Basta sintonizar para assistir, curtir e torcer a rodada.

Como assistir Copa do Nordeste hoje online

Além de acompanhar o jogo do Ceará neste sábado pelo canal da TV, o torcedor também pode assistir através do site do SBT de graça.

Através do portal www.sbt.com.br, a programação da emissora é disponibilizada ao vivo. Porém, o site trabalha com a localização precisa e o torcedor deve morar nos estados em que a emissora vai passar o jogo.

Dá para assistir no navegador ou no aplicativo SBT Play de graça.

Escalações:

Provável escalação do jogo do Ceará hoje: Richard; Marcos Ytalo, Tiago, Luiz Otávio, Danilo Barcelos; Caique, Richardson, Jean Carlos; Vina, Luvannor e Janderson.

Provável escalação do jogo do Sampaio Corrêa hoje: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Joécio, Allan Godói, Vitinho; Wesley Dias, Eloir, Nadson; Pimentinha, Vinícius Alves e Matheus Martins.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Ceará hoje contra o Sampaio Corrêa vai ser Denis da Silva Ribeiro Serafim neste sábado, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Os assistentes vão ser Brigida Cirilo Ferreira (FIFA) e Rondinelle dos Santos Tavares, enquanto o quarto árbitro vai ser Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior.

O analista de campo vai ser Avelar Rodrigo da Silva neste sábado.

Segunda rodada da Copa do Nordeste

Além do jogo do Ceará hoje, outros confrontos serão disputados neste fim de semana pela segunda rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste.

Sábado, 04/02:

Ceará x Sampaio Corrêa - 17h30

Náutico x CRB - 17h30

ABC x Fortaleza - 18h30

Bahia x Ferroviário - 20h30

Domingo, 05/02:

Sergipe x Atlético BA - 16h

CSA x Vitória - 16h

Campinense x Sport - 18h

Quarta-feira, 08/02:

Santa Cruz x Fluminense PI - 20h

Leia também:

Guia completo de onde assistir o Mundial de Clubes 2023