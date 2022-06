Onde assistir Bahia x Chapecoense ao vivo e horário da Série B (14/06)

Equipes disputam a décima terceira rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira, 14 de junho, com transmissão ao vivo

A bola rola entre Bahia e Chapecoense nesta terça-feira, 13 de junho, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena Fonte Nova. A partida é válida pela décima terceira rodada da Série B do Brasileirão. Para o torcedor que quer saber onde assistir Bahia x Chapecoense, fique atento ao texto a seguir.

O Bahia vem de duas vitórias na vice-liderança, mas a Chape não vence há sete rodadas e tenta se recuperar para escapar da zona de rebaixamento. Os anfitriões ganharam do Operário por 1-0, enquanto os visitantes foram derrotados pelo Criciúma em 3-2.

Acompanhe o guia completo do jogo da Série B do Brasileirão.

Bahia x Chapecoense onde assistir hoje ao vivo:

O jogo entre Bahia x Chapecoense hoje será transmitido no SporTV e Premiere.

Disponível somente em operadoras de TV fechada, os canais podem ser acessados apenas por assinantes de todos os estados do Brasil. Para obter, o torcedor deve entrar em contato com a operadora.

Se preferir, os aplicativos do Premiere e Globo Play transmitem o futebol ao vivo na plataforma do celular, tablet, computado e na smart TV.

Ambos os streamings cobram a necessidade de planos e assinaturas, com diferentes valores.

Informações do jogo Bahia x Chapecoense hoje:

Data: 14/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Douglas Marques das Flores

Onde assistir: SporTV e Premiere

Provável escalação do Bahia:

Danilo Fernandes; Djalma, Luiz Otávio, Ignacio, Douglas Borel; Emerson Santos, Raí, Daniel; Lucas Mugni, Rodallega e Rildo. Técnico: Guto Ferreira

Provável escalação da Chapecoense:

Vagner; Pablo Oliveira, Léo, Victor Ramos, Kevin; Marcelo Freitas, Betinho, Chrystian, Tiago Real; Derek e Perotti. Técnico: Gilson Kleina

Palpites Bahia x Chapecoense

No jogo desta terça-feira, o Bahia é o favorito a sair com os três pontos. Segundo colocado na classificação, o elenco de Salvador vem de boa sequência na Série B, com apenas três jogos perdidos na temporada.

Jogando em casa, o grupo vem mostrando um poder ofensivo em um ataque indomável dentro de campo, o que promete lhe garantir a vitória facilmente.

Para a Chape, por outro lado, vem na zona de rebaixamento e deve lutar até o apito final para levar para casa os três pontos. O seu desempenho, porém, é decepcionante para os torcedores, sem vencer por sete rodadas.

Últimos jogos de Bahia:

Bahia 2 x 1 Criciúma (Brasileirão Série B)

Bahia 1 x 0 Sport (Brasileirão Série B)

Operário 0 x 1 Bahia (Brasileirão Série B)

Últimos jogos de Chapecoense:

Chapecoense x Londrina (Adiado)

CSA 1 x 1 Chapecoense (Brasileirão Série B)

Chapecoense 2 x 3 Criciúma (Brasileirão Série B)