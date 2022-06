Onde assistir Bahia x Sport ao vivo: horário, canal e escalação (08/06)

Equipes disputam a décima primeira rodada da Série B do Brasileirão nesta quarta-feira, 8 de junho

Separados por apenas um ponto na tabela, Bahia e Sport se enfrentam nesta quarta-feira, 8 de junho, com a bola rolando na Arena Fonte Nova, pela décima primeira rodada da Série B do Brasileirão. A partir das 21h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir Bahia x Sport ao vivo hoje.

Onde assistir Bahia x Sport ao vivo hoje?

O jogo entre Bahia e Sport hoje ao vivo vai ser transmitido ao vivo na Globo, SporTV e Premiere.

Pela TV aberta, a Globo exibe o jogo da Série B do Brasileirão aos estados de Bahia e Pernambuco de graça. Basta sintonizar a emissora e acompanhar os melhores lances.

Outra opção são os canais do SporTV e Premiere, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura ao público. Se preferir, pode curtir através do pay-per-view online pelo aplicativo do celular, computador, tablet e até na smart TV.

Informações do jogo Bahia x Sport ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Onde assistir: TV Globo, SporTV e Premiere

Bahia e Sport na Série B do Brasileirão

Em terceiro lugar com 19 pontos, o Bahia faz uma campanha muito regular dentro e também fora de casa. Com seis vitórias, um empate e três derrotas, o grupo de Salvador espera contar com a força da torcida em seu apoio e por isso garantir novamente a vitória. Na última rodada, venceu o Criciúma dentro de casa.

Do outro lado, o Sport vem logo atrás com 18 pontos na 4ª posição, apenas um ponto a menos em sua conta. O elenco vem forte como um forte candidato ao acesso para voltar até a primeira posição do Brasileirão. Ao todo, contabiliza cinco vitórias, três empates e dois jogos perdidos.

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Luiz Otávio, Djalma Antonio, Luiz Henrique; Patrick, Daniel, Jacaré, Júlio Cesar; Raí e Rodallega. Técnico: Guto Ferreira

Escalação do Sport: Maílson; Ewerton Diógenes Da Silva, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Everton Felipe, Fabinho, Giovanni; Parraguez, Luciano e Bruno Matias. Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Palpite de Bahia x Sport

Por tratar-se de duas grandes equipes e que realizam muito bom desempenho na Série B, o jogo desta quarta-feira promete ser equilibrado e sem grandes favoritos.

Por esse motivo, os times deverão exercer duas vezes mais de futebol regular e eficaz para garantir os três pontos da edição. De um lado, o Bahia joga em casa e vai contar com auxílio dos torcedores, enquanto o Sport vem logo atrás com apenas um ponto de diferença, depois de vencer na última rodada.