Onde assistir Botafogo PB x Altos ao vivo: transmissão e horário (07/05)

Equipes disputam pela quinta rodada da Série C do Brasileirão neste sábado, 7 de maio, com transmissão ao vivo

Neste sábado, as equipes de Botafogo da Paraíba e Altos entram em campo a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na temporada. Confira a seguir onde assistir Botafogo PB x Altos ao vivo.

Onde assistir Botafogo PB x Altos hoje?

O jogo entre Botafogo PB e Altos hoje será transmitido ao vivo no NSports, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva neste sábado, o pay-per-view é o responsável por exibir todas as emoções da Série C do Brasileirão para todos os estados do Brasil.

O NSports está disponível pelo site (www.nsports.com.br) e pelo aplicativo para assinatura. Se você tem o interesse de tornar-se membro para acompanhar as mais de 80 partidas de futebol, basta encontrar os pacotes e valores no portal.

A plataforma está disponível no computador, celular e também no tablet.

Informações do jogo do Botafogo PB x Altos hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Arbitragem: Tiago Nascimento dos Santos (PE)

Onde assistir: NSports

Botafogo PB e Altos na Série C do Brasileirão

O elenco do Botafogo da Paraíba vem de derrota para o Ferroviário na última rodada. Com o resultado, ocupa a 9ª posição da tabela com 6 pontos, ou seja, venceu somente duas partidas e perdeu outras duas no começo desta edição da Série C do Brasileirão. Se ganhar neste sábado, consegue subir para a parte de cima em busca do acesso.

Do outro lado, o Altos conseguiu a sua primeira vitória no último fim de semana diante do ABC. Agora, jogando fora de casa, tem pela frente um grande oponente que também precisa dos pontos em seu favor. Em 17º lugar com 3 pontos marcados, o elenco visitante está na zona de rebaixamento e precisa escapar custe o que custar.

Prováveis escalações de Botafogo PB e Altos:

Escalação de Botafogo PB: Luís Carlos; Edvan, Gabriel Yanno, Jonathan, Bruno Ré; Tinga, Adriano, Nadson, Alan Grafite; Kesley e Gustavo Coutinho. Técnico: Gerson Gusmão

Escalação de Altos: Marcelo; Ferrari, Ramon, Lucas Sousa, Dieyson; Marconi, Tibiri, Diego Viana, Elielton; Manoel e Betinho. Técnico: Francisco Diá

Retrospecto de Botafogo PB e Altos

BOTAFOGO PB:

Botafogo PB 1 x 0 Confiança (Série C do Brasileirão)

Botafogo PB 3 x 0 Nacional (Campeonato Paraibano)

Ferroviário 1 x 0 Botafogo PB (Série C do Brasileirão)

ALTOS: