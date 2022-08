Onde assistir Botafogo PB x Figueirense hoje e horário (08/08)

Pelo encerramento da 18ª rodada do Brasileirão na Série C, confira onde assistir o jogo desta segunda

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde assistir Botafogo PB x Figueirense nesta segunda-feira, 8 de agosto. Em partida válida pela 18ª rodada da Série C do Brasileirão, equipes disputam no Estádio Almeidão, a partir das 20h (horário de Brasília). Confira onde assistir o jogo de hoje.

O Botafogo soma 28 pontos e é o 5º da tabela, enquanto o Figueirense aparece no 3º lugar com 29 pontos.

Onde assistir Botafogo PB x Figueirense hoje?

O jogo terá transmissão da DAZN, a partir das oito da noite, pelo horário de Brasília.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o serviço de streaming é a única maneira do torcedor assistir ao jogo da Série C do Brasileirão nesta segunda. O DAZN está disponível pelo site (www.dazn.com) pelo valor de R$19,90 por mês.

Pelo aplicativo, é possível assistir no celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo do Botafogo PB x Figueirense hoje:

Data: Segunda-feira, 08/08/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa,

Arbitragem: Alisson Sidnei Furtado

Onde assistir: DAZN

Segunda fase do Brasileirão Série C

Este ano, o Campeonato Brasileiro da Série C tem um novo formato. Isso porque a CBF optou por realizar mudanças desde o regulamento até como a competição é disputada.

Se antes o torneio era disputado com dois grupos e as equipes separadas, em 2022 o modelo de pontos corridos continua, mas com uma tabela única. As vinte equipes disputam em turno único 19 rodadas, onde os oito melhores avançam para a segunda fase. Os quatro últimos são rebaixados para a Série D.

Na segunda fase, os oito clubes são divididos em dois grupos de quatro. Em confrontos de ida e volta, disputam dentro de suas próprias chaves. Os dois melhores se garantem na Série B de 2023, enquanto os líderes jogam a final pelo título.

